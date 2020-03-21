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Хворого коронавірусом нардепа Шахова госпіталізували

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 21:41
Хворого коронавірусом нардепа Шахова госпіталізували
Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

Шахова госпіталізували через пневмонію

Хворого коронавірусом народного депутата Сергія Шахова сьогодні, 21 березня, госпіталізували в інфекційне відділення. Про це повідомив сам народний обранець на сторінці в Facebook.

За словами Шахова, за результатом рентгену у нього виявили незначну пневмонію.

"За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділі Олександрівської лікарні", - написав нардеп.

Хворого коронавірусом нардепа Шахова госпіталізували

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат Шахов після виявлення коронавірусу перебуває в домашній самоізоляції. Самоізолюватися також рекомендували членам парламентського екокомітету, які могли контактувати з хворим нардепом.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці встановили 50 осіб, які могли контактувати з хворим коронавірусом нардепом Шаховим. З нардепом могли контактувати під час його зустрічей в Раді та виступів в ефірах декількох телеканалів.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що заражений коронавірусом нардеп Шахов міг інфікувати свою родичку. Поки невідомо, кого саме міг заразити коронавірусом хворий нардеп, однак його матір та дружину ізолювали.

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Новини України госпитализацияШаховКоронавірус
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