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Інфікований коронавірусом нардеп напередодні зустрічався з предстоятелем УПЦ МП

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 16:05
Інфікований коронавірусом нардеп напередодні зустрічався з предстоятелем УПЦ МП
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

На честь свята Покрови Богородиці фонд Новинського закупив 850 тис. медичних масок

Народний депутат Вадим Новинський, у якого виявили коронавірус, у вівторок, 14 квітня, зустрічався з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм. Про це повідомляє прес-служба фонду, що належить нардепу.

Повідомляється, що на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці фонд Новинського закупив 850 тис. медичних масок. Ці маски повинні роздати парафіянам, які зважаться йти в храми на Великодні богослужіння.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у нардепа Вадима Новинського лабораторно підтвердили коронавірус. За його словами, його стан в нормі.

Відзначимо, що раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.

При цьому від коронавіруса вилікувався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

До цього повідомлялося про одужання першого народного депутата, який заразився коронавірусом, Сергія Шахове. Він був госпіталізований 21 березня.

Крім того, 7 квітня нардепа Ганну Скороход разом з дитиною госпіталізували з-за коронавіруса.

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