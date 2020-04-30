У Верховній раді коронавірусом захворіли понад 10 нардепів, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Голова ВР не зміг назвати точну кількість інфікованих нардепів

Коронавірус лабораторно підтвердили у понад 10 народних депутатів України. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "Зік", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, можливо, не всі депутати готові публічно заявити про своє інфікування.

"Я думаю, що 10-15 осіб максимум. Це я так з запасом говорю з урахуванням тих, хто можливо захворів, але про це так публічно не заявив. Я не готовий був зараз говорити про кількість, але вона зовсім незначна. Я радий, що більша частина народних депутатів вже повернулась до роботи. Сподіваюсь, що найближчим часом ті, хто на самоізоляції або поки що на лікарняному, так само повернуться до виконання обов’язків", - повідомив Разумков.

Разумков також прокоментував питання, чи дійсно у Верховній раді перехоріла половина депутатів.

"Це не відповідає дійсності абсолютно. Тому що, навіть коли виявляли захворювання у народних депутатів, кількість значно менша... Про половину, тобто 200 з чимось народних депутатів мова не йде абсолютно", - зазначив спікер ВР.

На початку квітня було відомо про 8 випадків коронавірусу серед нардепів. Першим, у кого виявили інфекцію, був Сергій Шахов. Також вірус діагностували у нардепа Сергія Рудика. З другого разу коронавірус виявили у депутата "Слуги народу" Руслана Горбенка. 15 квітня стало відомо про зараження народного депутата Вадима Новинського.