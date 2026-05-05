В Румынии отправили в отставку проевропейское правительство Боложана

15:52 05.05.2026 Вт
Мария Науменко
Фото: премьер-министр Румынии Илие Боложан (Getty Images)
Парламент Румынии во вторник, 5 мая, проголосовал за вотум недоверия правительству Илие Боложана, отправив его в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

За решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 233 голосах. Против выступили четыре парламентария, еще три бюллетеня признали недействительными.

После голосования Илие Боложан останется исполняющим обязанности премьер-министра до назначения нового главы правительства, однако с ограниченными полномочиями.

Политический кризис в стране продолжался с конца апреля, когда социал-демократы вышли из правительственной коалиции. В итоге их голоса вместе с поддержкой ультраправой партии AUR обеспечили необходимое большинство для отставки кабинета.

Теперь президент Румынии Никушор Дан должен предложить кандидатуру нового премьера. Если парламент дважды отклонит кандидатов, глава государства сможет распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Кроме того, в Румынии ранее заявляли о готовности к диалогу относительно возможного объединения с Молдовой. В Бухаресте отмечают, что такое решение должно исходить исключительно от граждан Молдовы и учитывать их позицию.

Еще в 2018 году парламент Румынии единогласно поддержал декларацию о готовности начать такие переговоры в случае соответствующего запроса.

