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Бывший командующий ОК "Юг" получил новую должность

Пятница 12 апреля 2024 20:04
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Бывший командующий ОК "Юг" получил новую должность Фото: Андрей Ковальчук (facebook.com/VAOdesa)
Автор: Иван Носальский

Бывший командующий Оперативного командования "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук стал начальником Военной академии Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу академии.

"У Военной академии (г. Одесса) новый начальник, им стал Герой Украины - генерал-майор Андрей Ковальчук", - сказано в сообщении.

В академии подчеркивают, что исключительный опыт в военном деле, отважность и преданность Ковальчука позволят вывести образовательный процесс и подготовку будущих офицеров на новый уровень.

Ожидается, что под руководством генерал-майора академия станет не только местом обучения, но и центром развития военного опыта и культуры.

Увольнение Ковальчука

Напомним, 9 апреля источники РБК-Украина в Вооруженных силах Украины сообщали о том, что командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук был уволен.

Официальной информации об увольнении Ковальчука пока нет, но он сам обнародовал сообщение, в котором поблагодарил за службу и написал о непростых 2,5 года.

Что известно о Ковальчуке

Отметим, что Ковальчук возглавил оперативное командование "Юг" в 2021 году.

До этого он занимал должность первого заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ (2016-2021 гг.).

На момент начала войны в 2014 году был начальником штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.

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