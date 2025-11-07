Помощь на детей 2024–2025 годов рождения: кто получит 7 тысяч гривен

"Хочу обратить внимание, что для тех, кто уже получает выплаты в 25-м году, у кого дети родятся в 25-м году или родились, они имеют право на выплату 7 тысяч гривен по уходу за детьми до достижения ими годовалого возраста", - отметил министр.

Он пояснил, что сам порядок таких выплат и получения таких средств будет разработан сразу после подписания проекта закона, проголосованного в Раде.

"Вместе с тем, все, кто получает и кто родился в именно непосредственно 25-м году, имеют право, они просто обратятся в соответствии с порядком и получают эти 7 тысяч гривен по уходу за ребенком", - отметил Улютин.

В то же время министр отметил, что, если это необходимо, родители также могут обратиться за получением выплаты по уходу за ребенком до трехлетнего возраста.

"То есть все они, эти выплаты, которые определены этим законом, они сохраняются и будут доступны всем, кто родился в 25-м, 24 году", - добавил он.