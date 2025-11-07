Допомога на дітей 2024-2025 років народження: хто отримає 7 тисяч гривень

Уряд підтвердив, що всі батьки дітей, народжених у 2025 році, матимуть право на виплату 7 тисяч гривень на догляд за дитиною до одного року.
Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ВР.
"Хочу звернути увагу, що для тих, хто вже отримує виплати у 25-му році, у кого діти народяться у 25-му році або народились, вони мають право на виплату 7 тисяч гривень по догляду за дітьми до досягнення ними однорічного віку", - зазначив міністр.
Він пояснив, що сам порядок таких виплат і отримання таких коштів буде розроблено одразу після підписання проєкту закону, проголосованого в Раді.
"Разом з тим, всі, хто отримує і хто народився в саме безпосередньо 25-му році, мають право, вони просто звернуться в відповідності до порядку та отримують ці 7 тисяч гривень по догляду за дитиною", - зауважив Улютін.
Водночас міністр зауважив, що, якщо це необхідно, батьки також можуть звернутися за отриманням виплати на догляд за дитиною до трирічного віку.
"Тобто всі вони, ці виплати, які визначені цим законом, вони зберігаються і будуть доступні всім, хто народився у 25-му, 24 році", - додав він.
Зауважимо, що з 1 січня 2026 року в Україні підвищать дитячі виплати. Сума та умови залежатимуть від того, коли народився малюк.
Як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець, одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року.
Також цього року законодавчо закріплено надання одноразової грошової допомоги "Пакунок школяра" для учнів перших класів - 5 тисяч гривень у 2026 році.
А також, як і раніше, при народженні дитини надаватиметься натуральна допомога "Пакунок малюка" або грошовою компенсацією.