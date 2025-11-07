Допомога на дітей 2024-2025 років народження: хто отримає 7 тисяч гривень

"Хочу звернути увагу, що для тих, хто вже отримує виплати у 25-му році, у кого діти народяться у 25-му році або народились, вони мають право на виплату 7 тисяч гривень по догляду за дітьми до досягнення ними однорічного віку", - зазначив міністр.

Він пояснив, що сам порядок таких виплат і отримання таких коштів буде розроблено одразу після підписання проєкту закону, проголосованого в Раді.

"Разом з тим, всі, хто отримує і хто народився в саме безпосередньо 25-му році, мають право, вони просто звернуться в відповідності до порядку та отримують ці 7 тисяч гривень по догляду за дитиною", - зауважив Улютін.

Водночас міністр зауважив, що, якщо це необхідно, батьки також можуть звернутися за отриманням виплати на догляд за дитиною до трирічного віку.

"Тобто всі вони, ці виплати, які визначені цим законом, вони зберігаються і будуть доступні всім, хто народився у 25-му, 24 році", - додав він.