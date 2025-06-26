Деньги за "пакет малыша": потеряет ли семья субсидию, если получит эту выплату

Родители новорожденных получают от государства "пакет малыша", который можно забрать в денежном эквиваленте. У многих семей возникает вопрос, учитывают ли эту помощь в совокупный доход семьи и влияет ли она на получение субсидии?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook .

Учитывается ли "пакет малыша" в доход семьи

Для многих, кто получает социальные выплаты от государства, принципиальным является размер совокупного дохода семьи, поскольку он имеет значение при назначении и расчете жилищной субсидии, субсидии на аренду жилья для ВПЛ или других видов помощи.

"Пакет малыша" - это одноразовое пособие от государства для семей, в которых недавно родился ребенок. Такая помощь не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи и, соответственно, никак не повлияет на назначение других выплат", - пояснили в Министерстве.

Добавим, что в 2025 году родители новорожденных могут получать натуральную помощь "пакет малыша" или денежную компенсацию в размере 7 689 гривен. Это равно трем прожиточным минимумам для детей в возрасте до 6 лет.

Что такое "пакет малыша"

"Пакет малыша" - это специальный набор для новорожденных детей в Украине. Его предоставляет государство как социальную помощь для поддержки родителей в первые месяцы жизни ребенка.

Программа действует в рамках государственной поддержки семей с новорожденными. Денежная компенсация за "пакет малыша" является единовременной выплатой на каждого живорожденного ребенка.

Она предназначена для приобретения товаров для детей - средств ухода и гигиены (в частности, подгузников и салфеток), детской одежды и обуви, питания, посуды, игрушек, текстиля (полотенец, одеял), а также детских ходунков, колясок и ванночек для купания.