Помощь на детей 2024–2025 годов рождения: кто получит 7 тысяч гривен

Правительство подтвердило, что все родители детей, рожденных в 2025 году, будут иметь право на выплату 7 тысяч гривен на уход за ребенком до одного года.

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВР.

"Хочу обратить внимание, что для тех, кто уже получает выплаты в 25-м году, у кого дети родятся в 25-м году или родились, они имеют право на выплату 7 тысяч гривен по уходу за детьми до достижения ими годовалого возраста", - отметил министр.

Он пояснил, что сам порядок таких выплат и получения таких средств будет разработан сразу после подписания проекта закона, проголосованного в Раде.

"Вместе с тем, все, кто получает и кто родился в именно непосредственно 25-м году, имеют право, они просто обратятся в соответствии с порядком и получают эти 7 тысяч гривен по уходу за ребенком", - отметил Улютин.

В то же время министр отметил, что, если это необходимо, родители также могут обратиться за получением выплаты по уходу за ребенком до трехлетнего возраста.

"То есть все они, эти выплаты, которые определены этим законом, они сохраняются и будут доступны всем, кто родился в 25-м, 24 году", - добавил он.