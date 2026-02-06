ua en ru
Украина на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было (фото и видео)

Пятница 06 февраля 2026 23:07
UA EN RU
Украина на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было (фото и видео) Украинские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады-2026 (фото: "Суспільне Спорт")
Автор: Андрей Костенко

Украинские спортсмены приняли участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Каким был выход Украины

Церемония открытия Олимпийских игр-2026 началась в 21:00 по киевскому времени. Главное шоу происходило на легендарной арене "Сан-Сиро" в Милане. Параллельно событие проходило в Кортине-д'Ампеццо.

Знаменосцами сборной Украины на официальной церемонии стали скелетонист Владислав Гераскевич и представительница шорт-трека Елизавета Сидьорко.

Сидьорко несла флаг на "Сан-Сиро", а Гераскевич - в Кортине. В других олимпийских локациях флаг Украины также несли Аннамари Данча (сноуборд) и Евгений Марусяк (прыжки с трамплина).

Ожидая своей очереди на параде участников, украинские спортсмены спели бессмертный украинский шлягер "Червона рута".

Украина на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было (фото и видео)

Наша сборная перед началом церемонии (фото: НОК Украины)

Всего в Италию поехали 46 украинских атлетов. Они будут соревноваться в 11-ти видах спорта из 16-ти, которые будут представлены на играх. Наибольшее представительство Украина будет иметь в биатлоне и санном спорте - по 10 атлетов. Еще девять спортсменов будут выступать во фристайле.

Самой молодой представительницей сборной Украины на Играх в Италии станет 18-летняя фристайлистка Диана Яблонская, которая специализируется на лыжной акробатике. Самый старший - саночник Андрей Мандзий, которому в момент выхода на дистанцию в одиночных санях будет 37 лет и 353 дня.

Первой среди всех украинцев на официальный старт выйдет 25-летняя Екатерина Коцар: квалификация в женском слоупстайле состоится в субботу, 7 февраля (начало в 11:30). Она отобралась на Игры сразу в двух видах фристайла слоупстайле и бигейри.

Олимпиада-2026: что известно

Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортине-д'Ампеццо с 4 по 22 февраля. Это - четвертая Олимпиада, которую принимает Италия.

Всего будет разыграно 116 комплектов наград - на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта - ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы некоторых других дисциплин.

Участие в Олимпиаде примут более 4 тысяч спортсменов из 96-ти стран. Три страны впервые принимают участие в зимних Олимпийских играх: Бенин, Гвинея-Бисау и Объединенные Арабские Эмираты. А Венесуэла, Кения, Сингапур, Уругвай и Южно-Африканская Республика вернулись к соревнованиям после перерыва.

Ранее мы рассказали, почему лидер биатлонной сборной Украины пропустит старт Олимпиады.

Также узнайте, какие виды спорта вошли в программу Олимпиады-2026.

