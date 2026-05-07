Новые вознаграждения "зимним" олимпийцам: кто из украинцев получит 150 тысяч и за что именно
Правительство установило отдельные денежные премии для некоторых украинских атлетов и тренеров - участников зимней Олимпиады-2026. Такое решение должно поддержать спортсменов и смотивировать их к новым победам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.
Кого именно решили наградить премией
Вечером 6 мая гражданам рассказали, что правительство поддержало поощрение некоторых украинских спортсменов и тренеров, которые принимали участие в нынешних зимних Олимпийских играх.
Речь идет о принятии постановления "Некоторые вопросы поощрения спортсменов и их тренеров по результатам XXV зимних Олимпийских игр" (разработанного Минмолодежьспортом).
Украинцам объяснили, что такое решение направлено на "награждение спортсменов и тренеров за достойные результаты", продемонстрированные на Олимпиаде, которая проходила с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Итальянская Республика).
Постановление предусматривает установление единовременных вознаграждений:
- спортсменам, занявшим шестые места - в размере 150 тысяч гривен каждому;
- их тренерам - в размере 50% общей суммы вознаграждений, полученных всеми спортсменами в виде программы.
Чем важно это решение для атлетов и Украины
В министерстве сообщили, что реализация такого решения должна способствовать:
- повышению мотивации спортсменов и тренеров;
- укреплению системы подготовки национальных сборных команд;
- дальнейшему развитию зимних видов спорта в Украине;
- повышению авторитета государства на международной спортивной арене.
"Несмотря на сложные условия подготовки (недостаточное количество спортивных баз с соответствующими сооружениями для зимних видов спорта, оборудованием и инвентарем, и уничтожением части спортивной инфраструктуры на востоке Украины), украинские атлеты продемонстрировали конкурентоспособность на международном уровне", - констатировали в ведомстве.
Гражданам напомнили, что Украину на Олимпиаде-2026 представляли 46 спортсменов, девять из которых заняли шестые места.
"Что является весомым результатом в соревнованиях с участием ведущих спортсменов мира", - уточнили в Минмолодежьспорта.
Отмечается, что в условиях сложной подготовки спортсмены Украины:
- достойно представили государство на XXV зимних Олимпийских играх;
- продемонстрировали способность конкурировать с ведущими спортивными государствами мира.
"Украинские спортсмены не получили медалей, однако восемь раз финишировали в первой десятке", - добавили в министерстве.
Какие выступления украинцев стали самыми успешными
В завершение в Минмолодьспорта напомнили, что самым успешным на зимней Олимпиаде-2026 стало выступление национальной сборной команды по санному спорту.
"Украинские саночники получили 10 лицензий, что превышает показатель ОИ-2022 и является историческим результатом для независимой Украины", - подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что благодаря наличию лицензий во всех дисциплинах команда обеспечила участие в смешанной командной эстафете.
Там украинские спортсмены заняли шестое место - лучший результат в этой дисциплине в истории Украины (Юлианна Туницкая, Игорь Гой, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Александра Мох, Елена Стецкив).
Кроме того, шестое место заняла дебютная команда - в составе Ангелины Брыкиной, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского- во фристайле (лыжной акробатике).
"Участие дебютантов ОИ-2026 также показало перспективу для дальнейшего развития видов спорта, подчеркивая необходимость поэтапного приобретения соревновательного опыта и оптимизации подготовки молодых спортсменов", - подытожили в министерстве.
