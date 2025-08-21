ua en ru
В Украине изменили систему профобразования, которая действовала почти 30 лет

Украина, Четверг 21 августа 2025 12:53
В Украине изменили систему профобразования, которая действовала почти 30 лет Фото: Рада приняла новый закон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон, обновляющий систему профессионального образования. Документ учитывает современные потребности рынка труда и развитие технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

Закон (проект 13107-д) заменяет предыдущий документ 1998 года и согласовывает систему профессионального образования с базовым законом Украины "Об образовании" 2017 года.

Причины принятия закона

Как отмечается в пояснительной записке, действующий закон не учитывает изменения в структуре системы образования и рынка труда за 27 лет. Кроме того, реформирование финансирования учреждений и их передача из государственной в коммунальную собственность не были должным образом отражены в предыдущем законе.

Закон также учитывает современные тенденции цифровизации, роботизации и экологизации экономики, а также развитие неформального и информального образования. Это позволит обеспечить конкурентоспособность выпускников и интеграцию профессионального образования в современный рынок труда.

Комментарий правительства

Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, этот закон - "это важный шаг на пути европейской интеграции и выполнения Плана Украины, открывающий доступ к около 390 млн евро поддержки от ЕС.

По ее словам, закон дает профессиональным колледжам финансовую и управленческую автономию, обновляет содержание образования в сотрудничестве с бизнесом и вводит независимое оценивание знаний в квалификационных центрах. Это позволит готовить специалистов, в которых нуждается современный рынок труда.

"Правительство ежегодно будет инвестировать в модернизацию инфраструктуры. Это новые мастерские, лаборатории, утепление общежитий и реконструкцию заведений", - добавила она.

Основные положения закона

Документ предусматривает:

  • новые принципы государственной политики в сфере профессионального образования;
  • повышение престижа и доступности профессионального образования;
  • каждый сможет получать профессиональное образование в любом возрасте и в течение жизни
  • создание новых механизмов финансирования и автономии учреждений;
  • введение трехлетнего профильного среднего образования с 2027 года;
  • развитие партнерства между учебными заведениями и работодателями;
  • механизмы признания результатов обучения и компетентностей;
  • новые процедуры назначения руководителей учреждений и создание наблюдательных советов с участием бизнеса.

Закон содержит 20 пунктов переходных положений и изменения в 33 законов и кодексов Украины, что свидетельствует о системном реформировании отрасли.

Ожидаемые результаты и финансовые аспекты

Реализация закона потребует дополнительных средств из государственного бюджета. В то же время, его принятие позволит решить ряд проблем в профессиональном образовании, улучшить управленческие подходы, повысить качество подготовки специалистов и способствовать развитию системы в соответствии с современными потребностями всех заинтересованных сторон.

Напомним, в марте народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о реформе профессионального образования. Действующий закон "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" был принят еще в 1998 году и, и по мнению депутатов, сейчас уже не соответствует потребностям.

Депутаты хотят ввести термины "профессиональное образование" вместо "профессионально-техническое образование", "студент" вместо "ученик", а также объединить 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в "профессиональный колледж".

Кроме того, проектом правительства предполагалось, что вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр.

