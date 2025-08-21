В Украине изменили систему профобразования, которая действовала почти 30 лет
Верховная Рада приняла закон, обновляющий систему профессионального образования. Документ учитывает современные потребности рынка труда и развитие технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.
Закон (проект 13107-д) заменяет предыдущий документ 1998 года и согласовывает систему профессионального образования с базовым законом Украины "Об образовании" 2017 года.
Причины принятия закона
Как отмечается в пояснительной записке, действующий закон не учитывает изменения в структуре системы образования и рынка труда за 27 лет. Кроме того, реформирование финансирования учреждений и их передача из государственной в коммунальную собственность не были должным образом отражены в предыдущем законе.
Закон также учитывает современные тенденции цифровизации, роботизации и экологизации экономики, а также развитие неформального и информального образования. Это позволит обеспечить конкурентоспособность выпускников и интеграцию профессионального образования в современный рынок труда.
Комментарий правительства
Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, этот закон - "это важный шаг на пути европейской интеграции и выполнения Плана Украины, открывающий доступ к около 390 млн евро поддержки от ЕС.
По ее словам, закон дает профессиональным колледжам финансовую и управленческую автономию, обновляет содержание образования в сотрудничестве с бизнесом и вводит независимое оценивание знаний в квалификационных центрах. Это позволит готовить специалистов, в которых нуждается современный рынок труда.
"Правительство ежегодно будет инвестировать в модернизацию инфраструктуры. Это новые мастерские, лаборатории, утепление общежитий и реконструкцию заведений", - добавила она.
Основные положения закона
Документ предусматривает:
- новые принципы государственной политики в сфере профессионального образования;
- повышение престижа и доступности профессионального образования;
- каждый сможет получать профессиональное образование в любом возрасте и в течение жизни
- создание новых механизмов финансирования и автономии учреждений;
- введение трехлетнего профильного среднего образования с 2027 года;
- развитие партнерства между учебными заведениями и работодателями;
- механизмы признания результатов обучения и компетентностей;
- новые процедуры назначения руководителей учреждений и создание наблюдательных советов с участием бизнеса.
Закон содержит 20 пунктов переходных положений и изменения в 33 законов и кодексов Украины, что свидетельствует о системном реформировании отрасли.
Ожидаемые результаты и финансовые аспекты
Реализация закона потребует дополнительных средств из государственного бюджета. В то же время, его принятие позволит решить ряд проблем в профессиональном образовании, улучшить управленческие подходы, повысить качество подготовки специалистов и способствовать развитию системы в соответствии с современными потребностями всех заинтересованных сторон.
Напомним, в марте народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о реформе профессионального образования. Действующий закон "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" был принят еще в 1998 году и, и по мнению депутатов, сейчас уже не соответствует потребностям.
Депутаты хотят ввести термины "профессиональное образование" вместо "профессионально-техническое образование", "студент" вместо "ученик", а также объединить 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в "профессиональный колледж".
Кроме того, проектом правительства предполагалось, что вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр.