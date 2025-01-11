Новые санкции против России и удар по складу дронов под Ростовом: новости за 10 января

США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. Тем временем Служба безопасности Украины вместе с ВМС отработали по складу хранения боеприпасов в Ростовской области.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 10 января, - в материале РБК-Украина.
США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефтью".
Министерство финансов США приняло радикальные меры для выполнения обязательств G7 по сокращению российских доходов от энергоносителей, включая блокирование двух крупных российских производителей нефти, а именно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".
Кроме них, Соединенные Штаты объявили о санкциях, касающихся еще более чем 30 российских нефтесервисных компаний.
Британия впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Ограничения ударят по доходам России от продажи нефти.
В правительстве Британии обратили внимание, что ежедневно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" добывают более 1 миллиона баррелей нефти, что составляет примерно 23 миллиарда долларов в год. Это больше, чем ВВП Ямайки.
"Прибыль этих двух компаний пополняет военный кошелек Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и способствует ведению войны", - уточнили в правительстве.
Там добавили, что каждый удар, который Британия наносит по нефтяным доходам России, - это еще один шаг к справедливому и прочному миру в Украине.
В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области.
По информации наших источников, сначала беспилотники Службы безопасности "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект "посетил" "Нептун".
В СБУ отметили, что россияне всю ночь в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве, вероятно, прилет "Нептуна". Позже местные обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, которые свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.
Силы обороны ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он располагался в Светлодарске Донецкой области.
Также военные отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.
Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи. Их могут предоставить в первом полугодии 2025 года.
N-TV, ссылаясь на источники в правительственных кругах, отмечает, что в новые пакеты войдут 22 основных боевых танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и еще одна система противовоздушной обороны Iris-T SLM/SLS.
Также, по информации издания, Украине будет поставлено 16 гаубиц, две дополнительные пусковые установки Patriot и семь зениток Gepard со 120 тысячами боеприпасов.
"Украина также получит 3,5 тысячи вооруженных беспилотников от Helsing, шесть вооруженных вертолетов Sea-King и 250 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, есть ряд другого вооружения и техники для украинской армии", - сообщает издание.
Кабинет Министров Украины упростил процедуру предоставления статуса критически важных для экономики операторов газораспределительных систем. Изменения касаются предприятий, которые обеспечивают стабильное функционирование систем газоснабжения в условиях особого периода.
Ключевые изменения для операторов газораспределительных систем:
Государственный бюджет Украины получил 3 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERA. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро.
"Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы.
Шмыгаль отметил, что в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет с ним встретиться. По его словам, встреча уже готовится.
Заявление Трампа прозвучало в четверг, во время его выступления перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
"Он (Путин - ред) хочет встретиться, и мы это организуем. Президент Си, мы много общались. И у нас назначено много встреч со многими людьми. Некоторые уже приехали", - сказал он.
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