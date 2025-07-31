Новые правила воинского учета: что изменилось для мужчин 25+ и женщин с медобразованием
Фото: в Украине изменили правила воинского учета (facebook com Vinobltck)
Кабмин изменил правила воинского учета для некоторых категорий граждан. В частности, автоматизированы некоторые процессы для мужчин 25 лет и женщин с медицинским образованием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Так, согласно решению правительства, часть процедур автоматизирована - и мужчинам, и женщинам больше не нужно лично появляться в ТЦК на первых этапах.
Что изменилось для мужчин 25 лет
- Мужчинам, которым исполнилось 25 лет, больше не нужно появляться в ТЦК и СП, чтобы изменить статус с призывника на военнообязанного.
- Это будет происходить автоматически: в течение 30 дней территориальные центры комплектования сами обновляют данные в государственном реестре.
- Одновременно ТЦК присваивает таким мужчинам первичное воинское звание - "солдат (матрос) запаса".
Что меняется для женщин с медицинским образованием
- Учебные заведения теперь подают в ТЦК списки выпускниц с медицинской или фармацевтической специальностью в течение 7 дней после выпуска, а не за два месяца до него.
- Эти списки передаются по месту жительства женщины, а не по месту расположения университета.
- Женщинам больше не нужно получать временное удостоверение военнообязанного - данные автоматически попадают в госреестр.
- В течение 60 дней после выпуска женщина должна прибыть в ТЦК и СП для прохождения медицинской комиссии и определения пригодности к службе.
Напомним, ранее мы писали, что согласно закону, все 17-летние парни до 31 июля включительно должны стать на воинский учет. Подробнее о том, как это сделать и что будет, если нарушить процедуру - читайте в материале РБК-Украина.
Отметим, за нарушение воинского учета в Украине предусмотрены штрафы.