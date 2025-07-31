Новые правила воинского учета: что изменилось для мужчин 25+ и женщин с медобразованием

Кабмин изменил правила воинского учета для некоторых категорий граждан. В частности, автоматизированы некоторые процессы для мужчин 25 лет и женщин с медицинским образованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Так, согласно решению правительства, часть процедур автоматизирована - и мужчинам, и женщинам больше не нужно лично появляться в ТЦК на первых этапах. Что изменилось для мужчин 25 лет Мужчинам, которым исполнилось 25 лет, больше не нужно появляться в ТЦК и СП, чтобы изменить статус с призывника на военнообязанного.

Это будет происходить автоматически: в течение 30 дней территориальные центры комплектования сами обновляют данные в государственном реестре.

территориальные центры комплектования сами обновляют данные в государственном реестре. Одновременно ТЦК присваивает таким мужчинам первичное воинское звание - "солдат (матрос) запаса". Что меняется для женщин с медицинским образованием Учебные заведения теперь подают в ТЦК списки выпускниц с медицинской или фармацевтической специальностью в течение 7 дней после выпуска, а не за два месяца до него.

а не за два месяца до него. Эти списки передаются по месту жительства женщины, а не по месту расположения университета.

Женщинам больше не нужно получать временное удостоверение военнообязанного - данные автоматически попадают в госреестр.

В течение 60 дней после выпуска женщина должна прибыть в ТЦК и СП для прохождения медицинской комиссии и определения пригодности к службе.