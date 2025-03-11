Штрафы за нарушение воинского учета: кого и где наказывают активнее всего

С начала 2025 года в Украине открыто почти 10 тысяч производств из-за неуплаты штрафов за нарушение воинского учета. Это почти равно количеству дел за весь 2023 год. В то же время значительная часть штрафников не спешит с их погашением - в прошлом году каждый второй штраф остался неуплаченным.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт платформы для работы с открытыми данными Опендатабот .

Больше всего производств в этом году открыли в Днепропетровской области (1053 случая), Киеве (1003) и в Полтавской области (916). Преимущественно штрафы выписывают людям в возрасте 25-35 лет - на них приходится почти 50% случаев. Еще 38% штрафов получили граждане в возрасте 36-45 лет.

Какое наказание грозит за нарушение воинского учета

Согласно действующему законодательству, за нарушение воинского учета в условиях военного положения гражданам грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен, а для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен. Если штраф не уплатить вовремя, его сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу.