Штрафы за нарушение воинского учета: кого и где наказывают активнее всего
С начала 2025 года в Украине открыто почти 10 тысяч производств из-за неуплаты штрафов за нарушение воинского учета. Это почти равно количеству дел за весь 2023 год. В то же время значительная часть штрафников не спешит с их погашением - в прошлом году каждый второй штраф остался неуплаченным.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.
Больше всего производств в этом году открыли в Днепропетровской области (1053 случая), Киеве (1003) и в Полтавской области (916). Преимущественно штрафы выписывают людям в возрасте 25-35 лет - на них приходится почти 50% случаев. Еще 38% штрафов получили граждане в возрасте 36-45 лет.
Какое наказание грозит за нарушение воинского учета
Согласно действующему законодательству, за нарушение воинского учета в условиях военного положения гражданам грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен, а для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен. Если штраф не уплатить вовремя, его сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу.
Напомним, что Верховная Рада уже рассматривает законопроект №12093, который предлагает 50% скидку при своевременной уплате штрафа за несвоевременное обновление военно-учетных данных.
Ранее РБК-Украина писало о лишении водительских прав за уклонение от мобилизации. В начале февраля 2025 года в Украине зафиксирован первый случай ограничения права управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета. Однако, по словам адвоката Елены Хоменко, такая практика пока не приобрела массового характера.
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