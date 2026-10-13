Новые правила бронирования могут привести к увольнению работников с отсрочкой, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Александра Федиенко в Facebook.

Что изменится в правилах бронирования

По словам Федиенко, действующая редакция постановления №76 предусматривает, что работники, имеющие отсрочку по другим основаниям, определенным статьей 23 закона о мобилизации, учитываются в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы.

В проекте изменений таких работников предлагают перенести в перечень лиц, которые не учитываются при расчете общего количества военнообязанных для определения квоты на бронирование.

Депутат считает, что это может создать ситуацию, в которой работники с личной отсрочкой не будут увеличивать расчетную базу предприятия для бронирования других сотрудников.

В таком случае работодатели, которые стремятся сохранить максимально возможное количество забронированных работников, могут начать рассматривать сотрудников с собственной отсрочкой как невыгодных для штатной структуры.

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Федиенко назвал такой сценарий каскадным эффектом и предупредил о риске увольнений, потери специалистов и остановки предприятий, обслуживающих объекты критической инфраструктуры.

Какие риски видит нардеп

По мнению Федиенко, предложенные изменения могут привести к негативным социальным и экономическим последствиям. В частности, он обратил внимание на риск дискриминационного отношения к многодетным родителям, студентам и другим категориям работников, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Депутат считает, что вместо изменения правил необходимо ужесточить контроль за их исполнением и ввести строгие санкции за нарушение. В качестве примера он привел автоматическую отмену статуса критически важного предприятия в случае выявления нарушений.

Федиенко также задал премьер-министру Сергею Корецкому вопрос о том, оценивало ли правительство социальные и экономические последствия исключения работников с личной отсрочкой из расчетной базы квоты на бронирование.

Детали постановления Кабмина

Напомним, постановление Кабинета министров №76 регулирует порядок бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для экономики и жизнедеятельности населения.

Количество работников, которых предприятие может забронировать, зависит от установленных правительством критериев и расчета общего количества военнообязанных.

Недавно стало известно, что правительство планирует внести изменения в указанное постановление, которыми предполагается снижение квот на бронирование для некоторых отраслей, в частности ОПК и энергетики (со 100% до 85%) и коммунальной сферы (с 75% до 65%).

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Также может измениться подход к определению общей численности военнообязанных на предприятии, от которой высчитывается стандартная 50-процентная квота.