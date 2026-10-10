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"Если посыплется ОПК - посыплется фронт": NAUDI требует сохранить 100% бронирование оружейников

09:00 10.10.2026 Сб
3 мин
aimg Анна Шиканова
"Если посыплется ОПК - посыплется фронт": NAUDI требует сохранить 100% бронирование оружейников В NAUDI выступили против уменьшения квот на бронирование в ОПК (фото: facebook.com/naudiUA)
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Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) требует от Минэкономики отозвать проект постановления по снижению квоты бронирования работников ОПК со 100% до 85%. Оружейники отмечают, что такое решение чревато национальной безопасностью и может привести к срыву производства вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления NAUDI в Facebook.

Угроза для производства и выполнения контрактов

По данным ассоциации, соответствующий проект постановления уже поступил на согласование в центральные органы исполнительной власти.

Они отмечают, что это предложение напрямую угрожает национальной безопасности Украины, подрывает обороноспособность государства и может сорвать производство и разработку вооружения, а также сорвать выполнение действующих оборонных контрактов.

В заявлении говорится, что оборонная промышленность ежегодно поставляет Силам Обороны оружия и техники более чем на 10 млрд долларов. На каждого работника приходятся десятки тысяч долларов готовой продукции.

Оружейники отмечают, что, несмотря на российские удары и вынужденные релокации, производители нарастили выпуск и обеспечивают сверх нужд Сил Обороны в вооружении. ОПК на сегодняшний день является одной из отраслей экономики, которая обеспечивает бесперебойное поступление десятков миллиардов налоговых сборов.

"Сокращение бронирования чревато потерей специалистов, которые вооружают войско. Если посыплется ОПК - посыплется фронт. Потери производства могут значительно превысить мобилизационный эффект, - отмечают в NAUDI.

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По отраслевым оценкам, работники оборонки составляют не более 10% всех забронированных в стране, однако сотрудники оборонных компаний, работая с риском для собственной жизни на 100% выполняют все задачи, поставленные перед оборонкой войском и политическим руководством государства.

Кадровый дефицит и подготовка новых специалистов

В ассоциации отметили, что оборонные предприятия уже работают в условиях дефицита кадров. И потеря квалифицированных работников – это меньше инноваций, более медленное выполнение заказов и отсрочка запуска новых мощностей.

Исследования рынка труда свидетельствуют о том, что 70% открытых вакансий в отрасли приходится на рабочие, инженерные и технические специальности.

Утрата подготовленных работников приведет к дополнительным временным и финансовым затратам. Предприятия вкладывают средства в обучение на производство, наставничество и сотрудничество с образовательными учреждениями.

После потери специалиста придется снова оплачивать поиск и подготовку замены. Пока новый работник приобретает квалификации, его производительность ниже, а опытные коллеги тратят время на обучение. Это увеличивает себестоимость продукции.

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NAUDI призывает изъять норму о 85% проекта постановления и сохранить 100% квоту бронирования для ОПК военнообязанных работников критически важных предприятий ОПК.

"Призываем Министерство Обороны не согласовывать эту норму, а Кабинет Министров – не допустить ее принятия. Делать диверсии против обороноспособности Украины путем снижения мощности и устойчивости оружейников – недопустимо", – говорится в заявлении.

Ранее мы писали о том, что NAUDI призывали изменить подход к разработке оружия и прогнозировать на год вперед.

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