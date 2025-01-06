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НБУ назвал количество вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен в банках Украины

Украина, Понедельник 06 января 2025 14:22
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НБУ назвал количество вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен в банках Украины Фото: суммы свыше 600 тысяч гривен в банках держат 355 тысяч (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 декабря 2024 года в 62 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 69,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 347 млрд гривен. Из них 355 тысяч были на суму свыше 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:

  • до 10 гривен - 28,5 млн на сумму 27,7 млн гривен,
  • от 10 гривен до 200 тысяч гривен - 39,7 млн на сумму 398,0 млрд гривен,
  • от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен - 651 тысяча на сумму 179,6 млрд гривен,
  • от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен - 240,0 тысяч на сумму 116 млрд гривен,
  • свыше 600 тысяч гривен - 355,4 тысяч на сумму 653,4 млрд гривен.

Гарантированная сумма вкладов

Напомним, весной 2022 года в Украине приняли закон о гарантиях для физлиц и ФОПов всей суммы вкладов во время войны.

Через три месяца после окончаний военного положения гарантированная сумма депозитов составил 600 тысяч гривен.

При этом большая часть средству украинцев размещена в государственных банках. По состоянию на 1 декабря рейтинг возглавляет ПриватБанк.

В государственном ПриватБанке было 24,0 млн вкладчиков, которые хранили 507, млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,0 млн вкладчиков, сума - 208,3 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 9,0 млн вкладчиков, сума - 100,4 млрд гривен.

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