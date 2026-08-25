Новые OLED, M7 и Siri: Apple готовит большой перезапуск iPad

Apple готовит масштабное обновление всей серии iPad: устройства ждут OLED-экраны, новые процессоры M7 и умный голосовой помощник Siri на базе искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg .

Обновленная Siri AI

Осенью ожидается публичный релиз полностью переосмысленной Siri. Обновленная система разработана с использованием алгоритмов Gemini и собственных моделей Apple Foundation Models.

Главные возможности нового голосового помощника:

Глубокая контекстуализация: Siri способна понимать содержимое экрана, искать документы, фотографии или чеки по нечетким описаниям типа "найди документ, который мне посылали несколько недель назад".

Редактирование текста: распознавание стиля общения пользователя и помощь в исправлении или перефразировании написанного.

Интеграция в систему: возможность вызвать помощника практически из любого меню, а также превращение поисковой панели Spotlight в полноценное окно для ИИ-запросов.

Глубокая интеграция аппаратного и программного обеспечения гарантирует конфиденциальность обработки данных без платных подписок.

OLED-дисплей в iPad mini и конфликт с гибким iPhone

Apple работает над новым поколением iPad mini, которое получит

качественный OLED-дисплей вместо устаревшей LCD-матрицы,

фирменный чип серии A (A19 Pro или A20 Pro),

собственные сетевые модули.

Однако экран устройства будет работать с частотой 60 Гц без поддержки технологии ProMotion.

Выход компактного планшета может совпасть с анонсом первого гибкого смартфона компании - iPhone Fold. В разложенном виде этот смартфон будет иметь габариты, близкие к iPad mini.

Главными отличиями премиального гибкого устройства станут лучшие камеры и более продвинутый экран. Это создает интригу по поводу будущего спроса на серию mini.

Базовый iPad 12 и Apple Intelligence

Выход доступного базового iPad 12 с поддержкой Apple Intelligence перенесен на 2027 год.

Задержка связана с удорожанием оперативной памяти: чтобы ИИ-функции работали стабильно, устройство должно получить не менее 8 ГБ RAM и чип уровня A18 или A19.

Apple отложила релиз базового планшета во избежание существенного повышения цены для массового покупателя. После обновления эта модель станет одним из выгодных решений для обучения, создания презентаций и работы с текстом.

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Новые процессоры для iPad Air и iPad Pro

Весной 2027 года запланировано обновление флагманских линеек:

iPad Air получит процессор M5, демонстрирующий ускорение обработки алгоритмов искусственного интеллекта до 3,5 раза по сравнению с M4.

iPad Pro может сразу получить следующее поколение кремния Apple - чип M7, обходя базовые промежуточные версии. Это обеспечит значительный скачок в скорости выполнения сложных ИИ-вычислений.

Экологические Apple Pencil с возможностью замены батареи

Параллельно с новыми планшетами Apple готовит обновленные версии стилусов Apple Pencil USB-C и Apple Pencil Pr .

Главное изменение будет касаться конструкции аккумулятора.

В соответствии с новыми требованиями Европейского Союза по ремонтопригодности компания разрабатывает новую систему элементов питания. Она позволит заменять изношенную батарею в сервисных центрах вместо вынужденной покупки нового аксессуара.