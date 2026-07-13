Новые Apple Pencil будет проще ремонтировать: при чем здесь ЕС

Apple готовит обновленный Apple Pencil, конструкцию которого изменят в соответствии с новыми требованиями Европейского Союза. Ожидается, что стилус получит дизайн, который упростит замену аккумулятора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg .

Курс на легкий ремонт

По данным авторитетных инсайдеров, американская корпорация выпустит новые аксессуары вместе со следующим поколением планшетов iPad.

Предыдущее масштабное обновление линейки произошло несколько лет назад, когда дебютировали базовый Apple Pencil с портом USB-C и премиальный Apple Pencil Pro.

Теперь инженеры сосредоточены на изменении внутренней компоновки, чтобы соответствовать европейскому законодательству, ранее уже заставившему компанию отказаться от фирменного разъема Lightning в iPhone 15.

В разработке находятся две модификации:

Модель под кодовым названием B582 станет прямым наследником базовой версии стилуса, заряжаемого через кабель USB-C;

станет прямым наследником базовой версии стилуса, заряжаемого через кабель USB-C; Устройство с шифром B632 заменит текущий Apple Pencil Pro, сохраняя тактильную отдачу и чувствительность к сжатию;

Вместо добавления новых инструментов ввода модель B632 получит полностью обновленный корпус, адаптированный для безопасного извлечения батареи.

Это решение станет настоящим разворотом в философии Apple. Ранее эксперты известного сервисного портала iFixit стабильно выставляли всем поколениям Apple Pencil самый низкий балл за пригодность к ремонту – все из-за большого количества крепкого клея внутри.

Замена изношенного батареи в текущих версиях стилусов технически невозможна без полного уничтожения пластикового корпуса устройства, что заставляло пользователей покупать новый аксессуар.

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Мобильная адаптация: опыт Nintendo Switch 2 в Европе

Американская корпорация - не единственный крупный игрок рынка, вынужденный подстраивать свои будущие релизы под строгие экостандарты Брюсселя.

Японская компания Nintendo также официально подтвердила выпуск специальных обновленных версий будущей консоли Switch 2 и сопутствующих аксессуаров для европейского рынка.

Новые устройства, релиз которых запланирован на ближайшую осень, получат конструкцию с возможностью самостоятельной замены домашних батарей пользователями.

Тем не менее, техническая адаптация под требования легкого ремонта заставила инженеров пойти на определенные компромиссы.

Из-за интеграции дополнительных креплений и защитных элементов для съемного аккумулятора европейская версия Nintendo Switch 2 станет примерно на 10 грамм тяжелее стандартной модели, а общий вес с подключенными контроллерами Joy-Con 2 вырастет на 14 граммов.

В то же время емкость аккумулятора консоли снизится с 5220 мАч до 5172 мАч.

Наибольшие изменения претерпит профессиональный геймпад Pro Controller, который потеряет около 16 процентов автономности, но станет немного легче.

Для обеспечения длительного жизненного цикла техники японский бренд также приступит к официальной продаже фирменных ремонтных комплектов и запасных батарей через свой европейский онлайн-магазин.