ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Керамика, круглый экран и модель без дисплея: как изменятся Apple Watch

13:07 10.08.2026 Пн
2 мин
Техногигант хочет дать больше выбора пользователям
aimg Ольга Завада
Керамика, круглый экран и модель без дисплея: как изменятся Apple Watch Apple готовит радикальный редизайн часов (фото: Stephen Lam/Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple готовит серьезные перемены для Apple Watch. Купертино тестирует новые форм-факторы и может вернуть премиальный керамический корпус уже в конце 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на аналитический отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.

Возвращение керамики: ультрапрочность и премиальный статус

Гурман напомнил, что керамика впервые появилась в Apple Watch Series 2 и долгое время считалась самым роскошным материалом в линейке.

Несмотря на высокую прочность и стойкость к царапинам, Apple полностью отказалась от керамических версий в 2020 году после выхода Series6.

Что известно о возвращении премиального материала?

Термины релиза - керамическая версия может пополнить ассортимент вместе с выходом Apple Watch Series 12 или уже в следующем поколении.

Высокая стоимость - хотя цены на будущую новинку еще не раскрываются, керамические модели традиционно позиционируются выше титановых и классических версий.

Для сравнения, керамические Apple Watch Series 5 стоили от 1299 долларов, в то время как титановые версии стартовали от 799 долларов .

Место в линейке - легкий и сверхпрочный керамический корпус станет еще одной флагманской фишкой рядом с сериями Ultra и Hermès.

Читайте больше: Новые Apple Pencil будет проще ремонтировать: при чем здесь ЕС

Радикальные эксперименты: круглые экраны и модели без дисплея

Несмотря на то, что будущие Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra получат преимущественно внутренние обновления (в частности, более мощный процессор), разработчики Apple испытывают новые концептуальные дизайны.

Среди экспериментальных направлений

Модель без дисплея - компания тестирует компактное устройство без экрана, которое сможет конкурировать с фитнес-трекерами от Whoop, Garmin и Fitbit.

Круглый циферблат - инженеры испытывают версию с круглым дисплеем, которая будет визуально напоминать классические аналоговые часы.

Более широкий выбор - хотя окончательного решения относительно сроков запуска этих моделей еще нет, Apple стремится полностью переосмыслить линейку носимых гаджетов, чтобы предложить пользователям больше разнообразных вариантов.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple Гаджеты
Новости
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов