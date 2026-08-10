Керамика, круглый экран и модель без дисплея: как изменятся Apple Watch

Apple готовит серьезные перемены для Apple Watch. Купертино тестирует новые форм-факторы и может вернуть премиальный керамический корпус уже в конце 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на аналитический отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg .

Возвращение керамики: ультрапрочность и премиальный статус

Гурман напомнил, что керамика впервые появилась в Apple Watch Series 2 и долгое время считалась самым роскошным материалом в линейке.

Несмотря на высокую прочность и стойкость к царапинам, Apple полностью отказалась от керамических версий в 2020 году после выхода Series6.

Что известно о возвращении премиального материала?

Термины релиза - керамическая версия может пополнить ассортимент вместе с выходом Apple Watch Series 12 или уже в следующем поколении.

Высокая стоимость - хотя цены на будущую новинку еще не раскрываются, керамические модели традиционно позиционируются выше титановых и классических версий.

Для сравнения, керамические Apple Watch Series 5 стоили от 1299 долларов, в то время как титановые версии стартовали от 799 долларов .

Место в линейке - легкий и сверхпрочный керамический корпус станет еще одной флагманской фишкой рядом с сериями Ultra и Hermès.

Читайте больше: Новые Apple Pencil будет проще ремонтировать: при чем здесь ЕС

Радикальные эксперименты: круглые экраны и модели без дисплея

Несмотря на то, что будущие Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra получат преимущественно внутренние обновления (в частности, более мощный процессор), разработчики Apple испытывают новые концептуальные дизайны.

Среди экспериментальных направлений

Модель без дисплея - компания тестирует компактное устройство без экрана, которое сможет конкурировать с фитнес-трекерами от Whoop, Garmin и Fitbit.

Круглый циферблат - инженеры испытывают версию с круглым дисплеем, которая будет визуально напоминать классические аналоговые часы.

Более широкий выбор - хотя окончательного решения относительно сроков запуска этих моделей еще нет, Apple стремится полностью переосмыслить линейку носимых гаджетов, чтобы предложить пользователям больше разнообразных вариантов.