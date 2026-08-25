"Подарок" на 8 марта: у Путина придумали абсурдное оправдание войны

В России придумали новое оправдание полномасштабного вторжения в Украину. В Кремле заявили, что войска РФ якобы "предупредили нападение" Сил обороны Украины на российскую территорию.

Об этом заявил советник российского диктатора Антон Кобяков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Сейчас это уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в заброшенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию - 8 марта 2022 года", - заявил он.

По словам Кобякова, начало вторжения 24 февраля 2022 года якобы на две недели опередило запланированное наступление украинских военных на территорию РФ.

"Символично - нам хотели преподнести войну как "подарок" на женский праздник. А они получили, благодаря прозорливости российского руководства, - "черную метку" нашего, ранее общего, военного праздника", - сказал он.

Кроме того, советник российского диктатора снова повторил пропагандистский штамп о том, что Запад лишь "маскировался под сторонника минских соглашений", а на самом деле готовил Украину к войне.