Нові OLED, M7 та Siri: Apple готує великий перезапуск iPad

Apple готує масштабне оновлення всієї серії iPad: на пристрої чекають OLED-екрани, нові процесори M7 та розумний голосовий помічник Siri на базі штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

Оновлена Siri AI

Восени очікується публічний реліз повністю переосмисленої Siri. Оновлена система розроблена із залученням алгоритмів Gemini та власних моделей Apple Foundation Models.

Головні можливості нового голосового помічника:

Глибока контекстуалізація: Siri здатна розуміти вміст екрана, шукати документи, фотографії чи чеки за нечіткими описами на кшталт "знайди документ, який мені надсилали кілька тижнів тому".

Редагування тексту: розпізнавання стилю спілкування користувача та допомога у виправленні або перефразуванні написаного.

Інтеграція у систему: можливість викликати помічника практично з будь-якого меню, а також перетворення пошукової панелі Spotlight на повноцінне вікно для ШІ-запитів.

Глибока інтеграція апаратного та програмного забезпечення гарантує конфіденційність обробки даних без необхідності платних підписок.

OLED-дисплей у iPad mini та конфлікт із гнучким iPhone

Apple працює над новим поколінням iPad mini, яке отримає

якісний OLED-дисплей замість застарілої LCD-матриці,

фірмовий чип серії A (A19 Pro або A20 Pro),

власні мережеві модулі.

Проте екран пристрою працюватиме із частотою 60 Гц - без підтримки технології ProMotion.

Вихід компактного планшета може збігтися з анонсом першого гнучкого смартфона компанії - iPhone Fold. У розкладеному вигляді цей смартфон матиме габарити, близькі до iPad mini.

Головними відмінностями преміального гнучкого пристрою стануть кращі камери та просунутіший екран. Це створює інтригу щодо майбутнього попиту на серію mini.

Базовий iPad 12 та Apple Intelligence

Вихід доступного базового iPad 12 із підтримкою Apple Intelligence перенесено на 2027 рік.

Затримка пов'язана з подорожчанням оперативної пам'яті: щоб ШІ-функції працювали стабільно, пристрій має отримати щонайменше 8 ГБ RAM та чип рівня A18 або A19.

Apple відклала реліз базового планшета, щоб уникнути суттєвого підвищення ціни для масового покупця. Після оновлення ця модель стане одним із найвигідніших рішень для навчання, створення презентацій і роботи з текстом.

Читайте цікаве: Нові Apple Pencil буде простіше ремонтувати: до чого тут ЄС

Нові процесори для iPad Air і iPad Pro

Навесні 2027 року заплановано оновлення флагманських лінійок:

iPad Air отримає процесор M5, який демонструє прискорення обробки алгоритмів штучного інтелекту до 3,5 раза порівняно з M4.

iPad Pro може одразу отримати наступне покоління кремнію Apple - чип M7, оминаючи базові проміжні версії. Це забезпечить значний стрибок у швидкості виконання складних ШІ-обчислень.

Екологічні Apple Pencil із можливістю заміни батареї

Паралельно з новими планшетами Apple готує оновлені версії стилусів Apple Pencil USB-C та Apple Pencil Pro.

Головна зміна стосуватиметься конструкції акумулятора.

Відповідно до нових вимог Європейського Союзу щодо ремонтопридатності, компанія розробляє нову систему елементів живлення. Вона дозволить замінювати зношену батарею у сервісних центрах замість вимушеної купівлі нового аксесуара.