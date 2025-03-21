Транспорт в Киеве с сегодняшнего дня работает по-новому: что изменилось

С сегодняшнего дня, 21 марта, общественный транспорт Киева будет работать по новым правилам. Речь идет о движении во время воздушных тревог в столице на фоне вражеских атак.

Подробнее о том, что именно изменилось для водителей и пассажиров, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как по-новому будет курсировать транспорт Киева во время тревог

О внесении изменений в правила движения общественного транспорта в столице во время воздушных тревог глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил еще во вторник, 18 марта.

"Запускаем движение наземного общественного транспорта во время тревог", - написал он в своем Facebook.

Чиновник уточнил, что с нынешнего дня (пятницы, 21 марта) общественный транспорт Киева - коммунальный и частный - будет работать по новым правилам:

во время воздушной тревоги транспорт останавливается возле укрытий (в безопасном месте - в соответствии с правилами дорожного движения - и по маршруту движения);

пассажиры могут покинуть салон - по желанию (и перейти в безопасное место);

водители сообщают о возможности дальнейшей поездки по маршруту движения;

после высадки желающих транспорт продолжает движение по своему маршруту.

Глава КГГА объяснил, что соответствующие изменения будут внесены в должностные инструкции водителей.

"Это не просто изменение правил - это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться! Наконец", - подытожил Ткаченко.

Пост Ткаченко в Facebook (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)

Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) отметили, что решение о внесении изменений в правила движения общественного транспорта столицы во время воздушных тревог принял 18 марта Совет обороны города Киева.

"Это касается как коммунального транспорта КП "Киевпастранс", так и частных перевозчиков", - подтвердили в КГГА.

При этом в протоколе Совета обороны Киева указано, что водитель также имеет право принять решение пройти в укрытие на время воздушной тревоги.

Жителям и гостям столицы сообщили также, что Киевский метрополитен будет работать пока "в том же режиме". То есть движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.

"Городская власть призывает киевлян и гостей столицы быть внимательными и по возможности во время воздушной тревоги использовать укрытия для собственной безопасности", - подытожили в КГГА.

Публикация пресс-службы КГГА в Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)