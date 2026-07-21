Военным объяснили, можно ли заменить действующий контракт новым

Военнослужащие ВСУ могут подписать новый мотивационный контракт до завершения действующего. При этом оформить его можно только в подразделении, где они проходят службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.

Можно ли заменить контракт досрочно

Действующим военнослужащим не нужно ждать завершения срока текущего контракта, чтобы перейти на новый мотивационный.

После его подписания предыдущий договор автоматически прекращает свое действие, а новый вступает в силу со дня заключения, указанного в приказе по личному составу.

Важное условие

При этом заключить новый мотивационный контракт можно только с тем подразделением, в котором военнослужащий уже проходит службу.

Если военный хочет подписать контракт с другой воинской частью, сначала необходимо официально оформить перевод, и только после этого заключать новый договор.

Что предусматривает новый контракт

Новые мотивационные контракты закрепляют фиксированные сроки службы — 10 или 24 месяца в зависимости от занимаемой должности.

Кроме того, документ гарантирует право на увольнение после окончания контракта без привязки к срокам действия военного положения.

Также военнослужащим предоставляется отсрочка от повторного призыва после увольнения, сохраняются денежное обеспечение, боевые выплаты и другие предусмотренные законодательством социальные гарантии.

Новый механизм призван сделать условия прохождения службы более понятными и предсказуемыми для военнослужащих.