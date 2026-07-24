Новые контракты для ВСУ расширили: какие должности появились в списке

Минобороны Украины расширило перечни должностей, на которые могут назначаться военные по пехотно-штурмовым контрактам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МОУ.

Расширены списки должностей для пехотно-штурмовых контрактов

В Минобороны подчеркнули, что обновили список штатных должностей офицерского состава боевых воинских частей ВСУ, которые являются участниками экспериментального проекта.

В список вошли:

командир минометной (артиллерийской) батареи;

заместитель командира минометной (артиллерийской) батареи по психологической поддержке персонала;

командир минометного (артиллерийского) взвода;

командир минометного (артиллерийского) взвода - старший офицер на батарее;

командир роты (для офицеров за ВОС 393000 - боевое применение, управление и обеспечение действий беспилотных систем, а также ВОС 063401 - боевое применение подразделений беспилотных авиационных комплексов тактического класса);

заместитель командира роты (ВОС 393000 и 063401);

командир взвода (ВОС 393 000 и 063 401).

"Таким образом, действие экспериментального проекта распространяется, в частности, на командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений, ранее не включенных в перечень", - заявили в МОУ.

Минобороны уточнило область применения перечня должностей

В приказе указано, что перечни штатных должностей рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава применяется только к батальонам (отрядам), ротам (в том числе минометным и артиллерийским батареям), взводам, командам и группам, входящим в состав основных подразделений бригад, полков, отдельных центров, батальонов, рот и взводов.

Также сообщается, что действие перечня не распространяется на артиллерийские (самоходные артиллерийские) дивизионы.

Все эти изменения происходят в рамках масштабной Трансформации сил обороны. В центре внимания: