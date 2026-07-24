Нові контракти для ЗСУ розширили: які посади з'явилися у списку

Міноборони України розширило переліки посад, на які можуть призначати військових за піхотно-штурмовими контрактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОУ.

Розширено списки посад для піхотно-штурмових контрактів

В Міноборони наголосили, що оновили список штатних посад офіцерського складу бойових військових частин ЗСУ, які є учасниками експериментального проєкту.

До переліку увійшли:

командир мінометної (артилерійської) батареї;

заступник командира мінометної (артилерійської) батареї з психологічної підтримки персоналу;

командир мінометного (артилерійського) взводу;

командир мінометного (артилерійського) взводу - старший офіцер на батареї;

командир роти (для офіцерів за ВОС 393000 - бойове застосування, управління та забезпечення дій безпілотних систем, а також ВОС 063401 - бойове застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів тактичного класу);

заступник командира роти (ВОС 393000 та 063401);

командир взводу (ВОС 393000 та 063401).

"Таким чином, дія експериментального проєкту поширюється, зокрема, на командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів, які раніше не були включені до переліку", - пояснили в МОУ.

Міноборони уточнило сферу застосування переліку посад

У наказі йдеться про те, що переліки штатних посад рядового, сержантського і старшинського і офіцерського складу застосовується лише до батальйонів (загонів), рот (у тому числі мінометних та артилерійських батарей), взводів, команд і груп, які входять до складу основних підрозділів бригад, полків, окремих центрів та окремих батальйонів, а також до розвідувальних батальйонів, рот і взводів.

Також наголошується, що дія переліків не поширюється на артилерійські (самохідні артилерійські) дивізіони.

Усі ці зміни відбуваються в межах масштабної Трансформації Сил оборони. У центрі уваги: