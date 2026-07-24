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Нові контракти для ЗСУ розширили: які посади з'явилися у списку

13:42 24.07.2026 Пт
2 хв
Кого торкнеться нове рішення МО України?
aimg Юлія Капітонова
Нові контракти для ЗСУ розширили: які посади з'явилися у списку Фото: МО оголосило новий список посад для піхотно-штурмових контрактів (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Міноборони України розширило переліки посад, на які можуть призначати військових за піхотно-штурмовими контрактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОУ.

Розширено списки посад для піхотно-штурмових контрактів

В Міноборони наголосили, що оновили список штатних посад офіцерського складу бойових військових частин ЗСУ, які є учасниками експериментального проєкту.

До переліку увійшли:

  • командир мінометної (артилерійської) батареї;
  • заступник командира мінометної (артилерійської) батареї з психологічної підтримки персоналу;
  • командир мінометного (артилерійського) взводу;
  • командир мінометного (артилерійського) взводу - старший офіцер на батареї;
  • командир роти (для офіцерів за ВОС 393000 - бойове застосування, управління та забезпечення дій безпілотних систем, а також ВОС 063401 - бойове застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів тактичного класу);
  • заступник командира роти (ВОС 393000 та 063401);
  • командир взводу (ВОС 393000 та 063401).

"Таким чином, дія експериментального проєкту поширюється, зокрема, на командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів, які раніше не були включені до переліку", - пояснили в МОУ.

Міноборони уточнило сферу застосування переліку посад

У наказі йдеться про те, що переліки штатних посад рядового, сержантського і старшинського і офіцерського складу застосовується лише до батальйонів (загонів), рот (у тому числі мінометних та артилерійських батарей), взводів, команд і груп, які входять до складу основних підрозділів бригад, полків, окремих центрів та окремих батальйонів, а також до розвідувальних батальйонів, рот і взводів.

Також наголошується, що дія переліків не поширюється на артилерійські (самохідні артилерійські) дивізіони.

Усі ці зміни відбуваються в межах масштабної Трансформації Сил оборони. У центрі уваги:

  • запровадження нових мотиваційних контрактів для військовослужбовців бойових спеціальностей,
  • нова система додаткових виплат;
  • нові правила проходження військової служби.

До речі, раніше в Міноборони розповідали, чи можна замінити чинний контракт на новий.

Також РБК-Україна повідомляло, що у "Резерв+" запустили нові контракти для ЗСУ.

Що цікаво, нещодавно Федоров заявив про свою велику помилку на посаді голови Міноборони.

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