Новые категории бизнеса получили статус критических и право на бронирование: перечень

Что изменилось

В перечень критически важных предприятий добавили новую категорию. Теперь в него входят компании, которые занимаются:

перевозкой военных грузов;

ремонтом, содержанием и эксплуатацией вооружения, техники и боеприпасов;

закупкой товаров оборонного значения.

Предприятия со статусом критически важных для обеспечения ВСУ имеют право бронировать своих работников. То есть решение правительства расширяет круг компаний, которые могут воспользоваться этой возможностью.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что наличие штрафа от ТЦК не является автоматическим основанием для отказа в бронировании.

Впрочем, на практике работодателей обязывают сначала закрыть все нарушения воинского учета, и лишь после этого подавать документы на бронь.

Штраф придется либо оплатить, либо обжаловать через суд - сам по себе он никуда не исчезает.

В то же время с марта 2026 года в приложении "Дія" появится сервис временного бронирования на 45 дней - даже для тех, у кого есть проблемы с данными в ТЦК.