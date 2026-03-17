Новые категории бизнеса получили статус критических и право на бронирование: перечень

Правительство добавило в список критически важных предприятий новые категории бизнесов, которые обеспечивают армию.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил заместитель министра Виталий Кондратов.
В перечень критически важных предприятий добавили новую категорию. Теперь в него входят компании, которые занимаются:
Предприятия со статусом критически важных для обеспечения ВСУ имеют право бронировать своих работников. То есть решение правительства расширяет круг компаний, которые могут воспользоваться этой возможностью.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что наличие штрафа от ТЦК не является автоматическим основанием для отказа в бронировании.
Впрочем, на практике работодателей обязывают сначала закрыть все нарушения воинского учета, и лишь после этого подавать документы на бронь.
Штраф придется либо оплатить, либо обжаловать через суд - сам по себе он никуда не исчезает.
Скоро в "Дії" появятся три новых сервиса. Предприятия ОПК смогут бронировать даже работников с проблемами в ТЦК - на 45 дней, а руководители смогут продлевать бронирование сразу для групп людей.
Во-вторых, заработает автоматическая налоговая скидка - система сама подсчитает, сколько денег государство может вернуть за обучение, ипотеку или благотворительность.
Также появится "Карта провайдеров" - карта с адресами интернет-операторов, которые гарантируют связь более 72 часов без света.