Адаптивний карантин в Україні змінили. Коли нові правила набудуть чинності: офіційна дата
Голова МОЗ України Віктор Ляшко назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину. Мова йде про зміну правил для "жовтої" зони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
За словами Ляшка, нові правила карантину почнуть діяти з 6 грудня.
"Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.
З 6 грудня бізнес у "жовтій" зоні буде зобов'язаний перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.
Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не зможуть:
- взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;
- відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
- скористатись послугами послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.
Куди можна без вакцинації
Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у "жовтому" та "червоному" рівні не обмежується.
Скільки областей у "жовтій" зоні сьогодні
Ця зона охоплює чотири області:
- Тернопільську,
- Кіровоградську,
- Чернівецьку,
- Харківську.
В "жовтій" зоні діють такі правила:
- масковий режим, соціальна дистанція:
- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
- дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу.
- Тепер для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.