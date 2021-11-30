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Адаптивний карантин в Україні змінили. Коли нові правила набудуть чинності: офіційна дата

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 10:08
Адаптивний карантин в Україні змінили. Коли нові правила набудуть чинності: офіційна дата Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ України Віктор Ляшко назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину. Мова йде про зміну правил для "жовтої" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За словами Ляшка, нові правила карантину почнуть діяти з 6 грудня.

"Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

З 6 грудня бізнес у "жовтій" зоні буде зобов'язаний перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

  • взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;
  • відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
  • скористатись послугами послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Куди можна без вакцинації

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у "жовтому" та "червоному" рівні не обмежується.

Скільки областей у "жовтій" зоні сьогодні

Ця зона охоплює чотири області:

  • Тернопільську,
  • Кіровоградську,
  • Чернівецьку,
  • Харківську.

В "жовтій" зоні діють такі правила:

  • масковий режим, соціальна дистанція:
  • проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
  • дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу.
  • Тепер для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.
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