Нова iOS, суперкар від Tesla і смартфони без роз'ємів. Головне зі світу технологій

Китайська компанія Xiaomi планує налагодити випуск смартфонів без роз'ємів для зарядки , а Apple вже представила нову операційну систему iOS. Tesla з 25 червня почне продажі свого першого суперкара.

Про це та інше читайте в добірці новин зі світу технологій.

Смартфони без роз'єму для зарядки

Xiaomi з 2022 року планує випускати смартфони без роз'єму для зарядки. Такі гаджети будуть заряджатися бездротовим способом. Зокрема, компанія готує до продажу блок бездротової зарядки з технологією HyperCharge, яка дозволить подавати на смартфон струм потужністю до 120 Вт.

За словами інженерів Xiaomi, єдина причина, через яку дротова зарядка залишається такою популярною, полягає в тому, що бездротова технологія зарядки ще не доведена до досконалості.

Apple представила iOS 15

На конференції WWDC 2021 американська Apple показала оновлену операційну систему iOS 15. Фінальна версія почне поширюватися восени. Її будуть підтримувати всі актуальні iPhone, починаючи від 7-го покоління і SE 2016 року.

Оновлення торкнулися сервісу відеодзвінків FaceTime, зокрема, тепер буде доступний портретний режим для відео, а функція SharePlay дозволить слухати музику або дивитися фільми одночасно з друзями.

В iOS 15 перероблені оповіщення - з'явилися "зведення" повідомлень, які засновані на звичках користувача щодо взаємодії з додатками. А в картах Apple додали деталі про дороги: автобусні зупинки, пішохідні переходи, складні з'їзди і так далі. Також зміни будуть в додатках Wallet і Погода. З'являться нові можливості і для AirPods.

Крім того, була представлена iPadOS 15 для актуальних планшетів Apple.

Фото: кадри з презентації iOS 15

Facebook може випустити розумний годинник наступного літа

Facebook планує випустити свої перші розумні годинники влітку 2022 року. Очікується, що гаджет отримає від'єднуваний екран з двома камерами. Його можна буде використовувати для зйомки фото і відео для подальшої розсилки через набір додатків Facebook, включаючи Instagram.

Камера на передній панелі призначена для відеодзвінків, а задню можна використовувати для зйомки відео після від'єднання дисплейного модуля від корпусу. Офіційного підтвердження планів з випуску новинки поки немає, але авторитетні інсайдери запевняють, що перші смарт-годинники від Facebook з'являться саме наступного літа.

Перша країна в світі зробила біткойни своїми грошима

Центральноамериканська країна Сальвадор стала першою в світі, яка легалізувала біткойни як платіжний засіб. Президент країни Найіба Букеле виступав за легалізацію, щоб спростити процедуру грошових переказів від сальвадорців за кордоном.

Влада Сальвадору запевняє, що біткойни не несуть ризиків для користувачів. Можливість їх використання в якості законного платіжного засобу еабуде чинності через 90 днів.

Суперкар від Tesla

Tesla запускає продажі найдорожчої і найшвидшої своєї моделі електромобілів - Model S Plaid. Ціни стартують від 130 000 доларів, продажі почнуться з 25 червня.

"Model S Plaid - це машина, яка швидше будь-якого спортивного автомобіля, швидше будь-якого Porsche і одночасно безпечніше будь-якого Volvo", - заявив на презентації засновник Tesla Ілон Маск.

Нова модель завдяки трьом моторам потужністю 1200 к.с. розганяється до 100 км/год менш ніж за дві секунди, максимальна швидкість - 320 км/год. При цьому запас ходу на одній зарядці становить 630 км. А швидка зарядка дозволяє всього за 15 хвилин отримати такий обсяг енергії, якого буде достатньо для того, щоб проїхати близько 300 км.

Марсіанський вертоліт надіслав нові фото

Вертоліт Ingenuity здійснив вже сьомий політ на червоній планеті. За 62,8 секунди він пролетів приблизно 106 метрів на південь до нового місця посадки. Вертоліт також зробив нову чорно-білу навігаційну фотографію під час польоту.

Фото: знімок, надісланий Ingenuity з Марса (twitter.com/NASAJPL)