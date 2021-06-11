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Найшвидший і найдорожчий: представлено електромобіль Tesla Model S Plaid

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П'ятниця 11 червня 2021 12:57
Найшвидший і найдорожчий: представлено електромобіль Tesla Model S Plaid Фото: представлена нова Tesla Model S Plaid (twitter.com/Tesla)
Автор: РБК-Україна

Американський виробник електромобілів Tesla запускає продажі найдорожчої і найшвидшої моделі Model S Plaid. Ціни на цю машину починаються від 130 000 доларів.

Презентація проходила на YouTube-каналі Tesla.

Презентацію провів засновник Tesla Ілон Маск, який заявив, що Model S Plaid став найшвидшим серійним електромобілем у світі.

"Model S Plaid - це машина, яка швидше за будь-який спортивний автомобіль, швидше за будь-який Porsche і одночасно безпечніше за будь-який Volvo", - підкреслив він.

Нова модель завдяки трьом моторам сумарною потужністю 1200 кінських сил розганяється до 100 км/год менш ніж за дві секунди, максимальна швидкість - 320 км/год. При цьому запас ходу на одній зарядці становить 630 км, а технологія швидкої зарядки дозволяє всього за 15 хвилин зарядити машину, щоб він змогла подолати близько 300 км.

Фото: презентація Model S Plaid

Також повідомляється, що батарея нової Tesla отримала абсолютно новий акумуляторний блок, проте не уточнюється, в чому полягає принципова різниця.

Змін зазнав і інтер'єр. Тепер всередині є два сенсорних екрани для управління системами автомобіля і кілька модулів зарядки для смартфонів. Головний екран з роздільною здатністю 2200x1300 позиціонується, в тому числі, як ігровий. Він отримав сучасне залізо з графікою від AMD, потужність порівнянна з ігровою консоллю PlayStation 5. Зокрема, на презентації показали, що на цьому пристрої можна грати у вибагливий Cyberpunk 2077.

Крім того, в салоні знайшлося місце для 22 динаміків, які створюють об'ємний звук. Продажі стартують з 25 червня.

Нагадаємо, в березні Маск оголосив про початок продажів автомобілів Tesla за біткойни.

Але в травні компанія призупинила продаж за криптовалюту, що викликало обвал біткойнів.

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