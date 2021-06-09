ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сальвадор першим у світі легалізував біткойни як платіжний засіб

Новость на русском →
Середа 09 червня 2021 13:05
Сальвадор першим у світі легалізував біткойни як платіжний засіб Фото: біткойни легалізувала перша країна (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сальвадор (Центральна Америка) став першою в світі країною, яка легалізувала біткойни як платіжний засіб. Сьогодні місцевий Конгрес схвалив пропозицію президента узаконити кріптовлюту.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що закон прийнято, незважаючи на побоювання з приводу потенційного впливу на програму Сальвадору з Міжнародним валютним фондом. Президент Найіба Букеле виступав за легалізацію, щоб спростити процедуру грошових переказів від сальвадорців за кордоном.

"Це принесе нашій країні фінансову доступність, інвестиції, туризм, інновації та економічний розвиток", - зазначив президент.

Він додав, що біткойни не несуть ризиків для користувачів. Їх використання в якості законного платіжного засобу набуде чинності через 90 днів.

"Уряд гарантує конвертованість з точністю до доларової вартості на момент кожної транзакції", - додав Букеле.

Зазначимо, економіка Сальвадору значною мірою залежить від грошей, які надсилають працівники з-за кордону. За даними Світового банку, в 2019 році грошові перекази до країни склали майже 6 млрд доларів - це приблизно 20% від ВВП країни.

Експерти вважають, що легалізація біткойнів може ускладнити переговори з МВФ, де Сальвадор домагається програми на суму понад 1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Служби безпеки України накрила майнерів кріптовалюти, які підключилися до трансформаторної підстанції у Дніпропетровській області.

До цього Іран заборонив майнінг на 4 місяці через дефіцит електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech валюта Сальвадор біткоін
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна