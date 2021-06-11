Xiaomi має намір випускати смартфони без порту зарядки
Китайська компанія Xiaomi з 2022 року має намір випускати смартфони без порту зарядки. Гаджети можна буде заряджати бездротовим способом.
Про це повідомляє Gizmochina.
Можливість відмови портів і роз'ємів обговорювалася під час презентації нової технології компанії - дротової і бездротової зарядки HyperCharge.
Сумісний блок бездротової зарядки може подавати на смартфон потужність до 120 Вт, що більше, ніж у швидких дротових зарядок.
За словами інженерів компанії, єдина причина, по якій дротова зарядка як і раніше є основним способом зарядки смартфона, полягає в тому, що технологія бездротової зарядки ще не доведена до досконалості, а її інфраструктура в громадських місцях в цей час - мізерна.
Дротова зарядка також є більш зрілим рішенням у порівнянні з бездротовою. Люди навіть ставлять під сумнів безпеку цієї технології, тим більше що останнім часом швидкість зарядки збільшилася.
Нагадаємо, Xiaomi за рішенням американського суду офіційно втратила статус "військового підприємства". Завдяки скасуванню санкцій жителям США знову дозволили купувати цінні папери виробника електроніки.
Раніше повідомлялося, що в січні 2021 року Xiaomi і ще вісім китайських компаній потрапили в "чорний список" за ймовірні зв'язки з оборонною промисловістю Китаю. Це означало, що американські інвестори були зобов'язані позбутися активів цих компаній до 11 листопада 2021 року.