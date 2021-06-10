Facebook може випустити свій перший розумний годинник влітку 2022 року

Американська компанія Facebook планує випустити свій перший розумний годинник влітку 2022 року. Гаджет отримає екран з двома камерами, що зможе від'єднуватися від корпусу.

Повідомляється, що компанія поки офіційно не підтвердила розробку смарт-годинника, але обізнані джерела підкреслюють, що вихід заплановано на літо 2022 року. Пристрій буде мати від'єднуваний дисплей з двома камерами. Як передбачається, він може бути використаний для зйомки фотографій та відео для подальшої розсилки через набір додатків Facebook, включаючи Instagram.

Камера на передній панелі буде призначена для відеодзвінків, а задню можна буде використовувати для зйомки відео після від'єднання дисплейного модуля від корпусу. Також повідомляється, що Facebook має намір мотивувати власників годинників використовувати їх так, як зараз використовуються смартфони.