Новое оружие для Украины: чем Запад поможет в войне с Россией

Шестое заседание союзников Украины в формате "Рамштайн", прошедшее вчера в Брюсселе, стало в некотором роде переломным в вопросе поставки оружия для украинской армии. Западные партнеры, в частности, пообещали как можно скорее предоставить Украине системы ПВО, что стало главным достижением, но не единственным.

РБК-Украина собрало все обещания, прозвучавшие от партнеров после шестого "Рамштайна" в Брюсселе.

Создание интегрированной системы ПВО

После вчерашнего заседания председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США поставили своей целью создание в Украине интегрированной системы противовоздушной обороны. Как пояснил генерал, особенность будет в том, что будут использоваться одновременно разные системы ПВО, полученные от партнеров.

NASAMS от США

Вкладом США в создание интегрированной системы ПВО должны стать комплексы NASAMS, которые глава Пентагона Ллойд Остин пообещал предоставить так быстро, насколько это физически возможно.

ПВО от Франции

О намерениях оказать Украине помощь в защите неба от российских ракетных ударов заявил после "Рамштайна" президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы собираемся поставить радары, комплексы и зенитные ракеты для защиты украинцев от атак. В частности, для защиты от атак беспилотников", - заявил он в интервью France2.

Украина может получить ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте. Ранее Киев обращался в Париж с просьбой предоставить комплексы SAMP-T, но во французском Минобороны отказывали, объясняя несоответствующим техническим состоянием свободных систем.

Ракеты от Британии и Нидерландов.

Министр обороны Британии Бен Уолес анонсировал поставки Украине ракет для комплексов ПВО NASAMS. Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM наземного базирования. Дальность применения этих ракет до 25 км, а высота полета до 16 км.

Какое количество ракет получит Украина, глава британского оборонного ведомства решил не разглашать.

Предоставить ракеты для систем ПВО вызвались и Нидерланды. На такую помощь Украине власти Нидерландов решили выделить 15 млн евро. Пока неизвестно, о каких ракетах идет речь, но отмечается, что они будут использоваться в системах ПВО, которые союзники будут предоставлять Украине.

Еще больше РСЗО и артиллерии

MARS II и гаубицы от Германии

Минобороны Германии объявило о предоставлении Украине дополнительных ракетных систем залпового огня Mars II, а также самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Точное количество в Берлине не сообщили.

Mars II является копией американских систем M270 MLRS и уже хорошо зарекомендовали себя на полях войны против России.

Артиллерия от Франции

Во время интервью телеканалу France2 президент Франции также пообещал передать Украине еще шесть самоходных гаубиц Caesar. Ожидается, что эта помощь поступит в Украину уже в ближайшие недели.

Вместе с тем СМИ сообщали о планах Франции передать Украине свои модернизированные аналоги реактивных систем залпового огня M270. Французская армия имеет в строю всего 12 установок. Еще 40 не модернизированных установок хранятся на складах.

Какую еще помощь пообещали Украине

Помочь Украине после вчерашнего заседания "Рамштайна" вызвались и другие страны. Так, в Минобороны Литвы пообещали передать:

зимнюю одежду и снаряжение;

дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году;

120 мм минометы на платформе M113;

бронемашины;

тепловизоры;

беспилотники.

Кроме того, о выделении пакета пособия на 47 млн долларов заявили в Канаде. Ожидается, что канадское правительство передаст Украине:

500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ;

артиллерийские снаряды на 15 млн долларов;

средства спутниковой связи на 2 млн долларов.

О предоставлении Украине зимнего снаряжения и амуниции объявила и Эстония.

"Отправляем в Украину зимнее снаряжение и амуницию. Мы быстро их доставим. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - заявила премьер страны Кая Каллас.