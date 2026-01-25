Трамп заявил, что США могут нанести наземные удары по наркокартелям где угодно

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать наземные удары по наркокартелям где угодно, включая территорию Мексики, Центральной и Южной Америки, в рамках расширения борьбы с наркотрафиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

По словам Трампа, Вашингтон уже успешно заблокировал до 97% наркотрафика по морю, используя удары по подозреваемым судам. Теперь, подчеркнул он, США намерены добиться аналогичного эффекта на суше, опираясь на разведданные о маршрутах и логистике картелей.

Президент США отметил, что Вашингтон "знает все" о маршрутах и базах наркокартелей, и, в случае необходимости, удары могут быть нанесены "в любом месте" - от Мексики до Колумбии и Венесуэлы.

Как известно, ранее администрация уже осуществляла военные операции против судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, в Карибском море и Тихом океане, что сопровождалось гибелью подозреваемых и вызвало международную критику.

Идея расширения операций на сушу следует за недавними действиями США в Венесуэле, где американские силы провели операцию по задержанию президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес по обвинению в содействии наркоторговле.

В то же время предложение о возможных ударах по территории Мексики столкнулось с критикой со стороны мексиканского руководства, которое подчеркивает суверенитет страны и указывает на необходимость самостоятельной борьбы с организованной преступностью.

Политологи отмечают, что такие заявления могут усилить дипломатическое напряжение в регионе, где борьба с наркотрафиком традиционно требует координации и уважения к национальному суверенитету.