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Новая вершина Украины: Григорий Ильчишин установил национальный рекорд в скалолазании

Украина, Суббота 26 апреля 2025 19:49
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Новая вершина Украины: Григорий Ильчишин установил национальный рекорд в скалолазании Фото: украинский спортсмен Григорий Ильчишин (instagram.com/climblkh)
Автор: Карина Левицкая

Украинец Григорий Ильчишин блестяще стартовал в новом сезоне Кубка мира по скалолазанию. Спортсмен не только получил свою первую медаль на этих соревнованиях, но и установил новый национальный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

"Григорий Ильчишин ярко открыл новый соревновательный сезон на Кубке мира по скалолазанию!", - рассказали в комитете.

По их словам, на этапе в китайском Вуцзяне украинец завоевал свою первую в карьере медаль Кубка мира - серебряную.

Новая вершина Украины: Григорий Ильчишин установил национальный рекорд в скалолазании

В то же время Григорий продемонстрировал блестящую форму:

  • в четвертьфинале установил личный рекорд (5,01 с),

  • в полуфинале сенсационно победил действующего рекордсмена мира и бронзового призера Олимпиады-2024 Сэмюэла Уотсона из США,

  • а в финале сумел улучшить результат до 4,98 с, установив новый национальный рекорд Украины.

"Я очень счастлив, но уверен, что могу еще лучше. Попробую показать еще лучшее время на следующем этапе в Бали (2-4 мая)", - прокомментировал Григорий свой исторический успех.

Новости спорта

Напомним, что сегодня украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала юбилейную 20-ю победу на этапах Бриллиантовой лиги.

Украинка стала единственной, кто покорил высоту 1,97 м на старте нового сезона в Китае.

Кроме того, мы писали, что экс-футболист лондонского "Челси" вступил в армию и готовится ехать в Украину.

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