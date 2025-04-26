Нова вершина України: Григорій Ільчишин встановив національний рекорд у скелелазінні

Українець Григорій Ільчишин блискуче стартував у новому сезоні Кубка світу зі скелелазіння. Спортсмен не лише здобув свою першу медаль на цих змаганнях, а й встановив новий національний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

"Григорій Ільчишин яскраво відкрив новий змагальний сезон на Кубку світу зі скелелазіння!", - розповіли в комітеті.

За їх словами, на етапі у китайському Вуцзяні українець завоював свою першу в кар'єрі медаль Кубка світу - срібну.

Водночас Григорій продемонстрував блискучу форму:

у чвертьфіналі встановив особистий рекорд (5,01 с),

у півфіналі сенсаційно переміг чинного рекордсмена світу та бронзового призера Олімпіади-2024 Сем’юела Вотсона з США,

а у фіналі зумів покращити результат до 4,98 с, встановивши новий національний рекорд України.

"Я дуже щасливий, але впевнений, що можу ще краще. Спробую показати ще кращий час на наступному етапі в Балі (2-4 травня)", - прокоментував Григорій свій історичний успіх.