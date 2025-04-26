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"Это меня не пугает": экс-футболист "Челси" вступил в армию и готовится ехать в Украину

Суббота 26 апреля 2025 17:50
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"Это меня не пугает": экс-футболист "Челси" вступил в армию и готовится ехать в Украину Николя Тье готов ехать в Украину как миротворец (фото: instagram.com/nicolas_tie)
Автор: Владимир Варуха

Бывший вратарь лондонского "Челси" Николя Тье заявил о готовности присоединиться к миротворческой миссии в Украине. 24-летний футболист признался, что всегда мечтал о военной карьере и больше не видит себя в футболе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью экс-спортсмена, а ныне военного, французской газете Ouest-France.

Что сказал Тье о готовности поехать в Украину

По словам Тье, он решил завершить спортивную карьеру, потому что "потерял вкус к футболу".

Так, как его отчим был десантником в Кот-д'Ивуаре, то с юных лет Николя имел возможность наблюдать за его службой. И это наложило отпечаток на будущий выбор уже экс-футболиста.

"Мне всегда нравились военные профессии, поэтому я сказал себе: "Почему бы не пойти в армию?". Мой отчим был десантником в Кот-д'Ивуаре, я ходил в казармы, наблюдал... Меня это вдохновляло", - рассказал Николя.

Теперь Тье уверяет: готов поехать в Украину в качестве миротворца, если представится соответствующая возможность.

"Я взял на себя обязательства решать проблему у ее источника. Если внешняя операция в Украине будет открыта, то давайте! Это меня не пугает", - заявил француз.

&quot;Это меня не пугает&quot;: экс-футболист &quot;Челси&quot; вступил в армию и готовится ехать в УкраинуФото: Николя Тье (instagram.com/nicolas_tie)

Кто такой Николя Тье

Николя Тье - французский бывший профессиональный вратарь. Родился 13 февраля 2001 года в Лилле

В 13 лет он присоединился к академии "Челси", где прошел путь через юношеские команды U18 и U23. Хотя Тье имел репутацию перспективного голкипера, за первую команду "синих" он так и не дебютировал.

После периода в Англии он подписал контракт с португальской "Виторией Гимарайнш", но и там не закрепился в первой команде, выступая преимущественно за резерв. В 2023-2024 годах решил завершить активную футбольную карьеру в возрасте 24 лет.

Тье имеет ивуарийские корни и даже был вызван в молодежную сборную Кот-д'Ивуара.

&quot;Это меня не пугает&quot;: экс-футболист &quot;Челси&quot; вступил в армию и готовится ехать в УкраинуФото: Николя Тье (instagram.com/nicolas_tie)

25 апреля 2025 года Николя объявил, что завершил карьеру футбола и присоединился к французской армии в начале месяца. Он служит в 1-м парашютно-гусарском полку, бронированного кавалерийского подразделения Вооруженных сил Франции.

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