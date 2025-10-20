Новая тактика россиян на фронте: как противник ведет наступления

Еще с начала года стало заметно, что пехотные группы, которые наступают на украинские позиции, постепенно уменьшаются.

Вместо классических атак по 10-20 человек наступают небольшие группы - иногда по одному-двое-трое оккупантов, которые пытаются незаметно проникнуть вглубь обороны. После серии таких "вылазок" противник может накапливать силы и действовать дальше.

"Они устраивают длинное шествие - идут по несколько километров пешком, передвигаются ночью и пытаются прятаться днем. И так один за другим доходят до наших позиций. Они идут без оружия, с едой, бывает, с автоматом, забегая за наши наблюдательные посты", - описывает один из источников издания.

Тактика просачивания - это такая себе российская "рефлексия" на увеличение применения дронов с нашей стороны и рост рисков для бронетехники.

Крупные штурмовые группировки заметны и более уязвимы при активном применении дронов. Чем больше колонна техники - тем ее легче обезвредить и тем она более заметная цель.

С точки зрения российского руководства человеческий ресурс у них более доступен и не столь ценен, как техника. И пока планы по набору контрактников выполняются у них сполна - ими они и будут "прорезать" наши полосы обороны.

"Может идти даже один солдат. И так по одному за неделю их набегает человек 60. И когда где-то с посадки сзади или сбоку по нашим начинают стрелять, на местах, разумеется, начинается паника. Иногда они приносят с собой по 2-3 мины, чтобы заминировали какой-то перекресток",- рассказал один из офицеров, вспоминая российское просачивание вблизи Доброполья.

Он добавил, что они доходят и ждут подхода подкрепления, или замены - потому что им обещают, что через 2-3 дня их поменяют. Но бывает проходит неделя, и им уже некуда деваться.

Такая тактика не позволяет достичь оперативных прорывов врагу. Более того, есть большие сомнения, насколько эффективной она может быть зимой, ведь "ходокам" РФ станет труднее прятаться в лесополосах, прикрываясь зеленью и листьями.

Возможно, именно с этим и связаны попытки врага возобновить механизированные штурмы, которые они проводили на Добропольском направлении.