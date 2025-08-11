ua en ru
Новая программа с МВФ: зачем она нужна Украине и какими будут условия

Понедельник 11 августа 2025
Новая программа с МВФ: зачем она нужна Украине и какими будут условия
Автор: Юрий Дощатов

Украина уже в ближайшие недели планирует представить МВФ предложения по заключению новой программы финансовой поддержки. К концу года эта программа должна быть подготовлена для утверждена советом директоров Фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с процессом сотрудничества Украины с МВФ.

"В конце августа будет работать миссия МВФ. В рамках этого диалога будет обсуждаться вопрос или о пересмотре программы в декабре, или о заключении новой программы", – сказал собеседник издания.

Эту миссия можно считать рабочей, поскольку ее задачей будет не подготовка программы к пересмотру и получение очередного транша, а анализ бюджетного процесса.

Проект бюджета на 2026 год Кабмин должен подать в Раду до 15 сентября и документ необходимо согласовать с МВФ.

Почему в сентябре не будет транша

В конце прошлого года МВФ увеличил финансирование Украины на 880 млн долларов и число траншей с 2 до 4 – в марте, июне, августе, и в декабре.

Но в июне в ходе восьмого пересмотра программы по просьбе украинской стороны осенний транш был присоединен к зимнему с выделением после пересмотра программы в декабре.

Таким образом, в конце года Украина в случае выполнения всех условий сможет получить 1,5 млрд долларов очередного транша по действующей программе или заключить новую. Украинская сторона собирается до октября подготовить такую программу с тем, чтобы в декабре она была утверждена советом директоров МВФ. И при таком раскладе следующий транш будет уже первым по новой программе.

Зачем нужна новая программа

Необходимость новой программы с МВФ вызвана большой вероятностью продолжения войны в Украины, что потребует увеличения расходов, отметил в интервью РБК-Украина глава НБУ Андрей Пышный. Действующая программа на 15,6 млрд долларов, заключенная в 2023 году, завершается в первом квартале 2027 года.

"Значительная ее часть сосредотачивалась на послевоенном восстановлении. К сожалению, действия россиян не свидетельствуют о желании завершить войну. Украина, ее гражданская инфраструктура и население все чаще и интенсивнее подвергаются обстрелам. Как следствие, формат действующей программы уже не до конца отвечает потребностям сегодняшнего дня", - заявил Пышный.

Если война будет затягиваться, то необходимость финансирования увеличится. На следующий год необходимость внешней помощи оценивается в 35 млрд долларов, но пока подтверждено лишь 22 млрд из этой суммы.

Пока по базовому сценарию у Украины есть и ресурсы, и заверения партнеров о выделении помощи. Но при негативном сценарии финансирования по программе не хватит, учитывая, что ее действие заканчивается менее чем через 1,5 года и объемы траншей под конец программы существенно снижаются.

При новой программе обычно первый транш достаточно велик. В 2023 году сразу после утверждения программы EFF он был в размере 2,7 млрд долларов. Затем транши в основном составляли менее 1 млрд долларов.

Ключевая причина для запуска новой программы МВФ – это более реалистичная оценка перспектив завершения войны и перспектив уменьшения рисков безопасности, отметили в комментарии изданию аналитики группы ICU.

Текущий базовый сценарий МВФ на 2026 год, по сути, предполагает резкое улучшение экономической ситуации, в частности сокращение дефицита бюджета вдвое и значительное снижение внешних дисбалансов (без учета внешней помощи).

"Однако сейчас все больше становится очевидным, что такие предположения слишком оптимистичны. С большой вероятностью развитие событий в следующем году будет ближе к текущему неблагоприятному, чем базовому сценарию программы МВФ. Это означает, что экономика потребует значительно большего внешнего финансирования, чем предусмотрено текущей программой”, - говорится в комментарии компании для РБК-Украина.

Эксперты ICU считают, что в ближайшие месяцы МВФ и Украина будут находиться в поисках дополнительного финансирования от иностранных правительств.

Параметры программы

На сегодняшний день окончательных параметров программы и сроков ее действия нет. "Сейчас происходит формирование позиционной рамки и направлений новой программы, которая может прийти на замену той, что есть сейчас", - сказал Пышный.

По информации источников издания, обсуждается вариант, аналогичный действующей программе EFF, заключенной в 2023 году. То есть срок действия – 3 года и общая сумма 15-16 млрд долларов. "Я не думаю, что новая программа будет сильно отличаться от действующей. Не думаю, что параметры будут отличаться", - сказал собеседник.

Условия новой программы

Условия программы будут обсуждаться в течение осени, но уже сейчас можно предположить, что практически все условия, которые еще не выполнены в действующей программе, перейдут в новую. "Обычная практика МВФ - переносить невыполненные условия из старых программ в новую", - сказал собеседник издания.

В группе ICU предполагают, что с большой вероятностью будет обсуждаться вопрос о повышении ставок отдельных налогов. Стоит напомнить, что при пересмотрах действующей программы обсуждался вопрос повышения НДС.

"Однако финальный сценарий все же будет зависеть от дополнительных объемов помощи, о которых удастся договориться с партнерами. Повышение налогов – это сценарий, которого при определенных благоприятных условиях можно избежать", - считают в ICU.

Есть также вероятность усиления внимания к блоку антикоррупционных реформ, особенно после попыток изменить закон о работе САП и НАБУ и торможения процесса назначения главы БЭБ.

Кроме того, депутаты подали в Раду законопроект об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований (ГБР). Один из инициаторов законопроекта нардеп Ярослав Железняк уже заявил, что будет добиваться внесение условия о перезапуске работы ГБР в программу МВФ, а также программу поддержки от ЕС Ukraine Facility.

Как сообщало РБК-Украина, Владимир Зеленский заявил, что новая программа с МВФ будет рассчитана и на послевоенное время. Украина ожидает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в конце августа.

В МВФ считают, что Украина должна предоставить детальные расчеты потребностей во внешнем финансировании на 2026 год. Скорее всего, Киеву будет нужно больше денег в связи с более длительной войной.

