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Кабмин назначил Цивинского директором БЭБ

Киев, Среда 06 августа 2025 11:10
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Кабмин назначил Цивинского директором БЭБ Фото: деректор БЭБ Александр Цивинский (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Александра Цивинского назначили на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Кабмин принял решение через месяц после окончания конкурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

"Сегодня правительство приняло решение назначить Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины", - отметила она.

По словам Свириденко, после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа - нет замечаний по кандидатуре Цивинского.

"Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления институции и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства", - подчеркнула премьер.

Скандал с назначением Цивинского

Стоит напомнить, 25 июня стало известно, что Александр Цивинский стал победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности.

Однако правительство отказалось утверждать Цивинского на должность. Причиной этого стали сомнения соответствия всем критериям, в частности "оценки безопасности" СБУ.

Как сообщалось, комиссия по проведению конкурса на должность директора БЭБ получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых имеют определенные связи с Россией. Это касалось и Цивинского.

Комиссия по проведению конкурса на должность директора БЭБ отказалась менять победителя, как этого просило правительство.

Премьер Юлия Свириденко 1 августа сообщила, что Александр Цивинский пройдет полиграф. Уже 6 августа Цивинский в комментарии РБК-Украина подтвердил, что прошел полиграф.

Украина должна была назначить директора БЭБ до 31 июля согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике, который заключили с МВФ.

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Кабинет Министров Украины Бюро экономической безопасности
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