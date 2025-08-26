"Укрпочта" подняла тарифы на посылки из-за новых правил в США
"Укрпочта" не прекращает отправлять посылки в Соединенные Штаты. Однако тарифы вырастут из-за новых правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отметили в пресс-службе, с 29 августа США отменяют норму de minimis, которая позволяла отправлять товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины.
Из-за этого почтовые операторы в ЕС объявили о паузе в отправлениях в Америку для подготовки к новым тарифам.
В пресс-службе заявили, что "Укрпочта" не останавливала отправку благодаря международным партнерам, в частности компании Zonos, а сразу подняла тарифы.
Повышение тарифов
Тарифы "Укрпочты" на доставку в США вырастут, чтобы покрыть расходы квалифицированных агентов, которых необходимо привлечь к процессу обработки таможенных платежей, в среднем на 1,5-3 доллара в зависимости от категории и веса отправления, сообщили в "Укрпочте".
"Вашингтон обязал операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя. Многие частные компании уже вводят отдельные брокерские сборы или существенно поднимают действующие. "Укрпочта" же пошла другим путем: никаких новых сборов не будет", - сообщили в пресс-службе.
Новые пошлины
В "Укрпочте" сообщили, украинские товары станут дороже для американских потребителей на 10% - то есть на сумму пошлины, определенной президентом Дональдом Трампом для Украины. В то же время это меньше чем для других стран Европы (от 15%).
В компании также отмечают, что под действие новых правил подпадают все коммерческие отправления. Исключение - только для писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до 100 долларов.
"Укрпочта" предупреждает: злоупотреблять этой нормой опасно - американская таможня усиливает проверки, и попытки занизить стоимость могут обернуться задержками или даже возвратом отправлений.
"Если вы продавец и получаете оплату за товар, категорически не указывайте, что эти товары являются подарками. В почтовой таможенной декларации CN22/23 нужно указать "продажа товаров", указать реальную стоимость и выбрать правильный код товара", - говорится в сообщении.
Как завил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, ежемесячно "Укрпочта" осуществляет около 350 тысяч экспортных отправлений для украинского бизнеса. Больше всего заказов наших товаров поступает из США, Великобритании, Германии, Канады, Франции и Австралии. При этом половина всего экспорта идет именно в Соединенные Штаты.
Напомним, президент США Дональд Трамп еще в июле подписал указ, который с 29 августа отменяет de minimis - давнее освобождение от уплаты налогов на импорт товаров низкой стоимости - до 800 долларов.
Национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии, Бельгии и Великобритании заявили о временной остановке услуг предоставления доставки в Соединенные Штаты, объяснив это подготовкой к новым тарифам.