ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Укрпочта" подняла тарифы на посылки из-за новых правил в США

Украина, Вторник 26 августа 2025 12:03
UA EN RU
"Укрпочта" подняла тарифы на посылки из-за новых правил в США Фото: "Укрпочта" снова подняла тарифы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" не прекращает отправлять посылки в Соединенные Штаты. Однако тарифы вырастут из-за новых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе, с 29 августа США отменяют норму de minimis, которая позволяла отправлять товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины.

Из-за этого почтовые операторы в ЕС объявили о паузе в отправлениях в Америку для подготовки к новым тарифам.

В пресс-службе заявили, что "Укрпочта" не останавливала отправку благодаря международным партнерам, в частности компании Zonos, а сразу подняла тарифы.

Повышение тарифов

Тарифы "Укрпочты" на доставку в США вырастут, чтобы покрыть расходы квалифицированных агентов, которых необходимо привлечь к процессу обработки таможенных платежей, в среднем на 1,5-3 доллара в зависимости от категории и веса отправления, сообщили в "Укрпочте".

"Вашингтон обязал операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя. Многие частные компании уже вводят отдельные брокерские сборы или существенно поднимают действующие. "Укрпочта" же пошла другим путем: никаких новых сборов не будет", - сообщили в пресс-службе.

Новые пошлины

В "Укрпочте" сообщили, украинские товары станут дороже для американских потребителей на 10% - то есть на сумму пошлины, определенной президентом Дональдом Трампом для Украины. В то же время это меньше чем для других стран Европы (от 15%).

В компании также отмечают, что под действие новых правил подпадают все коммерческие отправления. Исключение - только для писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до 100 долларов.

"Укрпочта" предупреждает: злоупотреблять этой нормой опасно - американская таможня усиливает проверки, и попытки занизить стоимость могут обернуться задержками или даже возвратом отправлений.

"Если вы продавец и получаете оплату за товар, категорически не указывайте, что эти товары являются подарками. В почтовой таможенной декларации CN22/23 нужно указать "продажа товаров", указать реальную стоимость и выбрать правильный код товара", - говорится в сообщении.

Как завил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, ежемесячно "Укрпочта" осуществляет около 350 тысяч экспортных отправлений для украинского бизнеса. Больше всего заказов наших товаров поступает из США, Великобритании, Германии, Канады, Франции и Австралии. При этом половина всего экспорта идет именно в Соединенные Штаты.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще в июле подписал указ, который с 29 августа отменяет de minimis - давнее освобождение от уплаты налогов на импорт товаров низкой стоимости - до 800 долларов.

Национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии, Бельгии и Великобритании заявили о временной остановке услуг предоставления доставки в Соединенные Штаты, объяснив это подготовкой к новым тарифам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпошта Соединенные Штаты Америки
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы