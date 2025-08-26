ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Япония и Тайвань приостановили отправку мелких посылок в США: при чем тут Трамп

Вторник 26 августа 2025 06:55
UA EN RU
Япония и Тайвань приостановили отправку мелких посылок в США: при чем тут Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Почтовые операторы Тайваня и Японии приостановили доставку мелких посылок в США стоимостью 800 долларов и ниже. Причиной стали новые таможенные тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Тайваньская государственная компания Chunghwa Post Co. со вторника, 26 августа, приостановила доставку мелких посылок в США.

В заявлении оператора отмечается, что "глобальная почтовая система еще не предоставляет услуги, которые позволяют отправителям предварительно оплачивать таможенные сборы, а перевозчики, с которыми Chunghwa Post заключила договоры, также объявили о приостановке доставки почтовых отправлений с товарами".

Кроме того, со среды, 27 августа, приостановит отправку некоторых мелких посылок в США оператор Japan Post Co. Компания прекратит прием посылок, содержащих товары широкого потребления для продажи или подарки стоимостью более 100 долларов.

"Непонятно, какие процедуры являются подходящими для транспортных компаний и почтовых служб по новым правилам, что существенно усложняет работу. Поэтому мы приостанавливаем прием небольших посылок", - говорится в заявлении японского оператора.

В Bloomberg напомнили, что американские потребители могли покупать дешевые товары из-за рубежа благодаря так называемому освобождению de minimis, что позволяло беспошлинный ввоз мелких посылок в США.

Посылки, поступающие в страну, долгое время пользовались этой льготой - правилом, которое особенно способствовало зарубежным ритейлерам, таким как Temu и Shein Group Ltd., отправляющим недорогую одежду, товары для дома и другие потребительские продукты напрямую американским покупателям.

Решение Japan Post согласуется с действиями других национальных почтовых служб, которые временно приостановили отправления в США, в частности Великобритании и Австралии.

Сейчас Japan Post будет продолжать предоставлять отдельную услугу по доставке в США, что соответствует таможенным правилам США, хотя и по существенно более высоким ценам.

Недавний опрос пользователей коммерческого сайта Ebay продемонстрировал, что в США хорошо продаются японские предметы моды, коллекционные вещи, включая карты для обмена, а также автозапчасти.

Тот же опрос показал, что более 80% респондентов рассматривают возможность выхода на рынки других стран, кроме США, в ответ на тарифные меры администрации Трампа.

Новые таможенные правила США

Напомним, 5 февраля Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая и Гонконга из-за отмены льготы de minimis.

Однако на следующий день Трамп подписал указ, который отсрочил тарифы на товары из Китая и временно запретил облагать новыми пошлинами дешевые китайские посылки. Зато 2 мая США таки отменили это освобождение от пошлины для Китая.

30 июля президент Дональд Трамп подписал указ, который с 29 августа приостанавливает льготы на пошлины для посылок стоимостью 800 долларов или меньше, которые направляются в США из всех других стран мира.

Решение было принято с целью предотвращения ввоза нелегальных наркотиков, таких как фентанил.

Из-за нового указа, 23 августа отправка в США посылок стоимостью менее 800 долларов прекратили почтовые службы стран Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
посилки Тарифы
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы