Intertop оценил ущерб от удара РФ в 450 млн грн: в магазинах возможен дефицит товаров

Атака России на основной состав Intertop Ukraine привела к значительным потерям товарных запасов сети. Предварительно компания оценивает прямые потери товара в 450 млн. гривен, а в отдельных категориях магазинов и на сайте может временно возникнуть дефицит.

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Предварительная сумма прямых потерь товара Intertop Ukraine составляет 450 млн. грн.

На уничтоженном складе хранились сотни тысяч единиц обуви, одежды, аксессуаров и косметики.

Часть товара поступила буквально накануне атаки и должна была быть распределена между магазинами.

В отдельных категориях возможен временный дефицит.

Компания уже работает с поставщиками по восстановлению запасов и принимает новые поставки.

Часть запланированных на осень открытий магазинов Intertop придется перенести.

Какие убытки понес Intertop из-за атаки

По словам Сергея Бадритдинова, полностью компенсировать сотни миллионов убытков компания пока не может. Поэтому основной задачей после атаки стало скорейшее восстановление запасов и перестройка логистики.

Еще до обстрела компания успела вывезти из состава часть товара. Intertop заранее распределял запасы между магазинами и меньшими складскими площадками, а также сокращал время нахождения продукции на центральном распределительном центре.

''Благодаря быстрым и слаженным действиям команды еще до момента обстрела нам удалось вывезти часть товара со склада. К сожалению, спасти все было физически невозможно из-за критически ограниченного времени и отсутствия складских площадей необходимого масштаба”, – рассказал Бадритдинов.

Какого товара может не хватать

На складе хранилась продукция актуального сезона, а также новые поставки осенне-зимней коллекции. Речь идет об основных категориях товаров Intertop – обуви, одежде, аксессуарах и косметике.

В общей сложности на складе находились сотни тысяч единиц товара. "Некоторая часть нового товара поступила буквально за день до атаки и уже на следующий день должна была быть распределена между магазинами, но, к сожалению, была потеряна", - добавил Сергей Бадритдинов.

Поэтому, по его словам, в отдельных категориях может возникнуть временный дефицит товаров.

В то же время, в компании уже работают с поставщиками над оперативным пополнением запасов и ускорением новых поставок.

Как работает Intertop после атаки

Несмотря на уничтожение главного логистического комплекса, магазины Intertop, сайт и мобильное приложение продолжили работу.

Компания оперативно нашла новые складские мощности и принимает новые поставки. Товар распределяют по временному составу.

''Уже в первые часы после атаки команда Intertop Ukraine приступила к перестройке ключевых логистических и операционных процессов'', – рассказал Бадритдинов.

По его словам, компания уже обеспечила непрерывную коммуникацию с клиентами, принимает новые поставки и распределяет товар по временному составу.

Точные сроки полного восстановления логистики назвать невозможно, поскольку они зависят от внешних факторов.

''Ситуация сложная, но полностью управляемая. (…) У компании есть четкий план стабилизации, и все ключевые процессы уже восстанавливаются'', – отметил генеральный директор.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия выпустила по Украине 28 ракет, среди которых баллистические ''Искандер-М'', а также 115 ударных беспилотников.

Под атаку попали логистические центры, склады, производственные предприятия и железнодорожная инфраструктура . Одни из наибольших потерь понес ''Эпицентр'', Rozetka, также ''Новая почта'', ''Сильпо'', Novus, Liqui Moly, Puma и Intertop.