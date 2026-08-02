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Россия атаковала терминал "Новой почты" на Харьковщине, есть погибший

15:35 02.08.2026 Вс
1 мин
По терминалу попали дважды
aimg Валерия Абабина
Россия атаковала терминал "Новой почты" на Харьковщине, есть погибший Фото: Из-за российской атаки разрушен терминал "Новой почты в Харьковской области ( facebook.com DSNSKyiv.)
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В результате российского удара в Харьковской области разрушен почтовый терминал "Новой почты". Из- за двух попаданий по терминалу погиб сотрудник компании-перевозчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал "Новой почты".

Терминал был разрушен в результате двух попаданий. В компании сообщили, что погиб сотрудник перевозчика, и сейчас находятся на постоянной связи с его семьей, оказывая всю необходимую помощь и поддержку.

Россия атаковала терминал &quot;Новой почты&quot; на Харьковщине, есть погибшийФото: Разрушеный в результате атаки РФ терминал "Новой почты" в Харьковской области. (t.me/novapostcorp)

По данным "Новой почты" компания оперативно перестроила логистику. Дополнительную информацию об отправке клиенты могут найти в треккинге в приложении.

Напомним, это уже не первый удар РФ по объектам "Новой почты" за последние недели. Ночью 30 июля россияне атаковали терминал перевозчика в Полтаве, несмотря на то, что компания продолжила работать в штатном режиме.

Самый трагический удар произошел днем 19 июля, когда РФ трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове. Тогда погибли трое мужчин, еще около 20 человек получили ранения.

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