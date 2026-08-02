Россия атаковала терминал "Новой почты" на Харьковщине, есть погибший
В результате российского удара в Харьковской области разрушен почтовый терминал "Новой почты". Из- за двух попаданий по терминалу погиб сотрудник компании-перевозчика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал "Новой почты".
Терминал был разрушен в результате двух попаданий. В компании сообщили, что погиб сотрудник перевозчика, и сейчас находятся на постоянной связи с его семьей, оказывая всю необходимую помощь и поддержку.
Фото: Разрушеный в результате атаки РФ терминал "Новой почты" в Харьковской области. (t.me/novapostcorp)
По данным "Новой почты" компания оперативно перестроила логистику. Дополнительную информацию об отправке клиенты могут найти в треккинге в приложении.
Напомним, это уже не первый удар РФ по объектам "Новой почты" за последние недели. Ночью 30 июля россияне атаковали терминал перевозчика в Полтаве, несмотря на то, что компания продолжила работать в штатном режиме.
Самый трагический удар произошел днем 19 июля, когда РФ трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове. Тогда погибли трое мужчин, еще около 20 человек получили ранения.