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Обстрел "Новой почты" под Харьковом: полиция идентифицировала всех жертв

Харьков, Воскресенье 22 октября 2023 19:04
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Обстрел "Новой почты" под Харьковом: полиция идентифицировала всех жертв Фото: Обстрел "Новой почты" под Харьковом (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители идентифицировали всех погибших в результате удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов сообщил, что полиции удалось идентифицировать шестого погибшего. Им оказался 30-летний уроженец Каменки Дворичанского общества, проживавший в Харькове.

"Мы вывели ДНК-профиль погибшего и сравнили с его отцом, имеем совпадение. Отец и мать сразу его не узнали из-за того, что тело сильно обгорело", - сказал Болвинов.

Удар по терминалу "Новой почты"

Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.

Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

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