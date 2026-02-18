"Новая почта" начала отправку посылок из США: как воспользоваться и какие ограничения

"Новая почта" объявила о начале отправки из Соединенных Штатов. Срок доставки документов и посылок составляет от семи дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Новой почты".

"США стали 17-й страной, где уже работает "Новая почта" Теперь отправлять документы и посылки до 30 кг из США в Украину - быстро, просто и выгодно", - заявили в компании.

Как отправить посылку из США в Украину:

зарегистрируйтесь на сайте;

создайте международное отправление онлайн в приложении или на сайте;

оплатите удобным для вас способом;

получите уникальный QR-код;

упакуйте посылку и принесите в любой UPS Store;

покажите оператору QR-код и передайте посылку.

Отмечается, что срок доставки посылок - от семи дней. Для отправки корреспонденции "Новой почтой" из США в Украину можно воспользоваться более 6 тысячами пунктов UPS Store.

По словам совладельца группы компаний NOVA Вячеслава Климова, в планах - сократить сроки доставки до 5 дней, развивать адресную доставку и открыть франчайзинговые отделения в крупных городах.