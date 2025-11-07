ua en ru
В Чугуеве россияне полностью уничтожили отделение "Новой почты" (фото)

Чугуев, Харьковская область, Пятница 07 ноября 2025 18:04
В Чугуеве россияне полностью уничтожили отделение "Новой почты" (фото) Фото: в Чугуеве россияне полностью уничтожили отделение "Новой почты" (t.me/novapostcorp)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российского удара по Чугуеву Харьковской области ночью 7 ноября полностью уничтожено отделение "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"Ночью 7 ноября вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве. Работники и клиенты не пострадали", - говорится в сообщении.

В отделении находилось 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 млн гривен. Почти все они уничтожены.

"Новая почта" компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения", - отметили в компании.

Работа отделения временно приостановлена. Все отправления перенаправлены на отделение №2. Также рядом установлено временное мобильное отделение для обслуживания клиентов.

Фото: последствия удара РФ по отделению "Новой почты" в Чугуеве (t.me/novapostcorp)

Обстрел Чугуева

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска массированно атаковали дронами Чугуев, что в Харьковской области. На местах попаданий произошел сильный пожар.

В Чугуевской общине было слышно более десятка взрывов. Руководительница города подтвердила, что на Чугуев было направлено более 10 ударных дронов.

В результате атаки пострадало гражданское предприятие и учебное заведение.

