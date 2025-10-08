Новый наблюдательный совет УЗ должен удержать грузовые тарифы на текущем уровне, - ЦТС

Государство должно взять на себя финансирование убыточных пассажирских перевозок "Укрзализныци", а не перекладывать эти расходы на плечи промышленности. Эта задача должна стать основной для обновленного состава Наблюдательного Совета УЗ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий на основе опроса , проведенного среди грузоотправителей.

Несмотря на частичное обновление руководящего состава, участники рынка, опрошенные изданием, считают: системные проблемы компании остались нерешенными, а наиболее критической среди них является перекрестное субсидирование - покрытие убытков пассажирских перевозок за счет прибыльных грузовых.

"Бизнес не может бесконечно покрывать 20 миллиардов гривен убытков от пассажирских перевозок. Это несправедливо и разрушительно для экономики", - подчеркнула исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

По данным Федерации работодателей транспорта Украины, ежегодные убытки УЗ в пассажирском сегменте растут в среднем на 5 млрд грн и в этом году могут превысить 25 млрд грн.

"Да, часть можно сократить внутренней оптимизацией, но без бюджетных компенсаций компании будет очень трудно двигаться вперед, - отметил генеральный директор Федерации Владимир Гусак.

Представители бизнеса - в частности Европейской Бизнес Ассоциации и компании Kernel - предлагают правительству заложить в государственный бюджет-2026 отдельную статью расходов на компенсацию социально важных перевозок. Такой механизм действует в странах ЕС - когда государство выступает заказчиком услуги и целево финансирует пассажирские маршруты.

"Возмещение убытков пассажирских перевозок должно быть обеспечено государством. Это позволит избежать очередного повышения тарифов на грузовые перевозки, что уже сейчас грозит потерями грузовой базы", - отметила менеджер Комитета по логистике ЕБА Дарья Сичкарь.

В компании Kernel также отмечают, что прозрачная тарифная политика и разделение стоимости услуг по пользованию железнодорожной сетью помогут сделать рынок конкурентным и открытым для частных операторов.

Представители промышленности напоминают: повышение грузовых тарифов не решит финансовые проблемы УЗ, а лишь усугубит кризис. Ведь большинство отраслей - от металлургии до аграрного сектора - уже работают на грани рентабельности.

"Каждое повышение тарифов означает рост себестоимости продукции, потерю рынков и сокращение производства. Для страны это падение ВВП, налоговых поступлений и рабочих мест", - резюмируют в бизнес-объединениях.

Рынок ожидает, что обновленный набсовет Укрзализныци станет посредником между компанией и правительством, будет способствовать принятию стратегических решений и поможет перейти от политики "повышения тарифов" к модели эффективного корпоративного управления и государственной поддержки общественно важных перевозок.